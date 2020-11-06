НБУ назвал самые убыточные банки

Национальный банк Украины подвел итоги работы украинских банков за третий квартал 2020 года. Об этом говорится в данных НБУ.

Нацбанк определил самые прибыльные и самые убыточные банки, среди которых государственные, с иностранным и частным капиталом.

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Среди всех функционирующих 74 банков 10 оказались убыточными.

По данным НБУ, наибольшие убытки по итогам с квартала зафиксировали:

Укрэксимбанк – 2,25 млрд грн

Проминвестбанк – 652 млн грн Правэкс Банк – 125,5 млн грн БТА Банк – 74,8 млн грн Юнекс Банк – 23 млн грн УБРР – 11,8 млн грн Окси Банк – 8,6 млн грн АП Банк – 7,3 млн грн Траст-капитал – 5,5 млн грн Форвард Банк – 5,2 млн грн.

Самую большую прибыль по итогам трех кварталов 2020 года получил государственный ПриватБанк — 21,28 млрд. За третий квартал он нарастил свой финрезультат на 5,08 млрд грн по сравнению с первым полугодием. В тройку самых прибыльных также вошли Ощадбанк (4,73 млрд грн) и Райффайзен Банк Аваль (3,1 млрд грн).

Прибыль украинских банков за первое полугодие 2020 года сократилась на 23% – до 23,7 млрд грн. В июле прибыль банков сократилась на 19% – до 4,6 млрд грн.

23 сентября НБУ сообщил, что платежеспособные банки Украины в августе 2020 года получили 4,2 млрд грн чистой прибыли, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (7,5 млрд грн). За восемь месяцев 2020 года чистая прибыль банков уменьшилась на 26,3% – до 32 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (44,3 млрд грн).

29 октября НБУ сообщил, что в январе-сентябре 2020 года банки получили 37,6 млрд грн чистой прибыли. Это на 22% меньше (48 млрд грн), чем за аналогичный период прошлого года.

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Наталия Софиенко

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