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НБУ назвал самые убыточные банки

06.11.2020, 14:10
НБУ назвал самые убыточные банки - Фото
Иллюстративное фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины подвел итоги работы украинских банков за третий квартал 2020 года. Об этом говорится в данных НБУ.

Нацбанк определил самые прибыльные и самые убыточные банки, среди которых государственные, с иностранным и частным капиталом.

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Среди всех функционирующих 74 банков 10 оказались убыточными.

По данным НБУ, наибольшие убытки по итогам с квартала зафиксировали:

  1. Укрэксимбанк – 2,25 млрд грн
  2. Проминвестбанк – 652 млн грн
  3. Правэкс Банк – 125,5 млн грн
  4. БТА Банк – 74,8 млн грн
  5. Юнекс Банк – 23 млн грн
  6. УБРР – 11,8 млн грн
  7. Окси Банк – 8,6 млн грн
  8. АП Банк – 7,3 млн грн
  9. Траст-капитал – 5,5 млн грн
  10. Форвард Банк – 5,2 млн грн.

Самую большую прибыль по итогам трех кварталов 2020 года получил государственный ПриватБанк — 21,28 млрд. За третий квартал он нарастил свой финрезультат на 5,08 млрд грн по сравнению с первым полугодием. В тройку самых прибыльных также вошли Ощадбанк (4,73 млрд грн) и Райффайзен Банк Аваль (3,1 млрд грн).

  • Прибыль украинских банков за первое полугодие 2020 года сократилась на 23% – до 23,7 млрд грн. В июле прибыль банков сократилась на 19% – до 4,6 млрд грн. 
  • 23 сентября НБУ сообщил, что платежеспособные банки Украины в августе 2020 года получили 4,2 млрд грн чистой прибыли, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (7,5 млрд грн). За восемь месяцев 2020 года чистая прибыль банков уменьшилась на 26,3% – до 32 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (44,3 млрд грн). 

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Наталия Софиенко
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