UA

Прибыль ПриватБанка сократилась на 6 млрд грн

30.10.2020, 16:44
Прибыль ПриватБанка сократилась на 6 млрд грн - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Государственный ПриватБанк завершил третий квартал 2020 года с прибылью в 21,3 млрд грн. Это на 6,1 млрд грн меньше показателя (27,4 млрд грн) аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба банка. 

По итогу первого полугодия, прибыль ПриватБанка составляла 14,1 млрд грн, говорится в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Рост прибыли в третьем квартале был обеспечен увеличением комиссионных доходов банка: на 29% по сравнению со вторым кварталом до 13 млрд грн.

Чистый процентный доход остался на уровне второго квартала и по итогам девяти месяцев составил 15,9 млрд грн.

Всего от обслуживания клиентов и банковских операций за 9 месяцев текущего года банк получил 19 млрд грн.

Остальная часть прибыли – результат влияния макроэкономических и других факторов, говорится в сообщении ПриватБанка.

В частности, изменения в мировой и украинской экономике обусловили увеличение результата от облигаций внутреннего госзайма, что были получены как взнос в уставной капитал банка при национализации. Результат этого сегмента за 9 месяцев составил 18,4 млрд грн.

Переоценка этих облигаций частично нивелирует негативное влияние на результат банка от колебаний валютного курса, который привел к 7,5 млрд грн убытку.

В третьем квартале банк продолжил формировать резервы под возможные убытки, вызванные пандемией коронавируса. Основная часть этих резервов была сформирована еще в первом полугодии.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
квартальный отчет прибыль банков

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Новая нормальность" и как в ней дальше жить

Партнерский проект"Новая нормальность" и как в ней дальше жить
 