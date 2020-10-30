Прибыль ПриватБанка сократилась на 6 млрд грн

Государственный ПриватБанк завершил третий квартал 2020 года с прибылью в 21,3 млрд грн. Это на 6,1 млрд грн меньше показателя (27,4 млрд грн) аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба банка.

По итогу первого полугодия, прибыль ПриватБанка составляла 14,1 млрд грн, говорится в сообщении.

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Рост прибыли в третьем квартале был обеспечен увеличением комиссионных доходов банка: на 29% по сравнению со вторым кварталом до 13 млрд грн.

Чистый процентный доход остался на уровне второго квартала и по итогам девяти месяцев составил 15,9 млрд грн.

Всего от обслуживания клиентов и банковских операций за 9 месяцев текущего года банк получил 19 млрд грн.

Остальная часть прибыли – результат влияния макроэкономических и других факторов, говорится в сообщении ПриватБанка.

В частности, изменения в мировой и украинской экономике обусловили увеличение результата от облигаций внутреннего госзайма, что были получены как взнос в уставной капитал банка при национализации. Результат этого сегмента за 9 месяцев составил 18,4 млрд грн.

Переоценка этих облигаций частично нивелирует негативное влияние на результат банка от колебаний валютного курса, который привел к 7,5 млрд грн убытку.

В третьем квартале банк продолжил формировать резервы под возможные убытки, вызванные пандемией коронавируса. Основная часть этих резервов была сформирована еще в первом полугодии.

30 июля ПриватБанк завершил первое полугодие 2020 года с прибылью 14 млрд грн, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

29 октября НБУ сообщил, что в январе-сентябре 2020 года банки получили 37,6 млрд грн чистой прибыли. Это на 22% меньше (48 млрд грн), чем за аналогичный период прошлого года.

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Роман Брыль

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