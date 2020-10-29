Минус 10 млрд грн. НБУ объяснил, почему падает прибыль банков

В январе-сентябре 2020 года банки получили 37,6 млрд грн чистой прибыли. Это на 22% меньше (48 млрд грн), чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национального банка Украины.

В третьем квартале чистый финансовый результат банков составлял 13,8 млрд грн, что в 1,8 раз больше результата второго квартала, и на 20% меньше, чем в третьем квартале прошлого года.

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"Основной причиной низкого финансового результата в этом году является формирование резервов под ожидаемые убытки в сумме 20,9 млрд грн. Для сравнения, в 2019 году банки за аналогичный период сформировали резервы на 8,3 млрд грн", – объясняют в Нацбанке.

Общее снижение бизнес-активности во время карантина и падение спроса на кредиты и банковские услуги, а также увеличение неплатежей по кредитам негативно отражаются на процентных и комиссионных доходах банков.

Темпы роста чистого комиссионного дохода были сами низкими за последние 4 года, говорится в сообщении.

После падения по результатам первого квартала на 1,5% (к первому кварталу прошлого года), чистый комиссионный доход восстановился до уровня аналогичного периода прошлого года и за девять месяцев вырос на 0,01%.

Чистый процентный доход за январь-сентябрь вырос на 4,2% по сравнению с 3,9% г/г за первое полугодие 2020 года.

"Объемы чистых процентных и комиссионных доходов достаточны для покрытия административных расходов большинством банков", – утверждает НБУ.

По состоянию на 1 октября 2020 года из 74 платежеспособных банков 62 были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 40,8 млрд грн. Это перекрыло убытки 12 банков на общую сумму 3,2 млрд грн.

Наиболее прибыльными остаются ПриватБанк (21,3 млрд грн или 56,6% от всей прибыли) и группа банков с иностранным капиталом, кроме российского (9,2 млрд грн).

Прибыль украинских банков за первое полугодие 2020 года сократилась на 23% – до 23,7 млрд грн. В июле прибыль банков сократилась на 19% – до 4,6 млрд грн.

23 сентября НБУ сообщил, что платежеспособные банки Украины в августе 2020 года получили 4,2 млрд грн чистой прибыли, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (7,5 млрд грн). За восемь месяцев 2020 года чистая прибыль банков уменьшилась на 26,3% – до 32 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (44,3 млрд грн).

Впервые в истории Украины экономический кризис не сопровождается кризисом в банковской сфере, однако в коронакризис банки столкнулись с проблемой наращивания прибыли. Об этом написала в серии твиттов первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

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Роман Брыль

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