Прибыль банков в июле упала, а доходы – нет. НБУ объяснил причины
Платежеспособные банки Украины в июле 2020 года получили 4,6 млрд грн чистой прибыли, что на 19,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил Национальный банк Украины на своем сайте.
Согласно его данным, за семь месяцев чистая прибыль банков уменьшилась на 22,7% – до 28,4 млрд грн по сравнению с таким показателем прошлого года.
Доходы банков за семь месяцев увеличились на 5,4% - до 149 млрд грн. Из них, результат от переоценки и от операций купли-продажи вырос в 1,8 раза, комиссионные доходы – на 7%, процентные доходы сократились на 2,5%.
Расходы банковской системы за семь месяцев выросли на 15% - до 120,7 млрд грн. В том числе, отчисления в резервы возросли в три раза (до 19 млрд грн), комиссионные расходы – на 27% (до 12 млрд грн), а процентные – сократились на 9,4% (до 39 млрд грн).
- Прибыль банков в первом квартале выросла почти на 24%
- В мае 2020 года чистая прибыль банковской системы Украины составила 3,756 млрд грн.
- 30 июля ПриватБанк сообщил о падении на треть чистой прибыли за первое полугодие.
- За первое полугодие 2020 года украинские банки получили 23,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. В июне банки получили 5 млрд грн убытка. По состоянию на 1 июля 2020 года из 75 платежеспособных банков 59 зафиксировали чистую прибыль в размере 26,3 млрд грн. Оставшиеся 16 банков закончили полугодие с 2,5 млрд грн чистого убытка. Основную долю чистой прибыли – 59% сформировал ПриватБанк.
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