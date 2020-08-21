Прибыль банков в июле упала, а доходы – нет. НБУ объяснил причины

Платежеспособные банки Украины в июле 2020 года получили 4,6 млрд грн чистой прибыли, что на 19,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил Национальный банк Украины на своем сайте.

Согласно его данным, за семь месяцев чистая прибыль банков уменьшилась на 22,7% – до 28,4 млрд грн по сравнению с таким показателем прошлого года.

Доходы банков за семь месяцев увеличились на 5,4% - до 149 млрд грн. Из них, результат от переоценки и от операций купли-продажи вырос в 1,8 раза, комиссионные доходы – на 7%, процентные доходы сократились на 2,5%.

Расходы банковской системы за семь месяцев выросли на 15% - до 120,7 млрд грн. В том числе, отчисления в резервы возросли в три раза (до 19 млрд грн), комиссионные расходы – на 27% (до 12 млрд грн), а процентные – сократились на 9,4% (до 39 млрд грн).

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Сергей Чигирь

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