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Прибыль банков в первом квартале увеличилась почти на 24%

Прибыль банков в первом квартале увеличилась почти на 24%
30.04.2020, 13:07

За январь-марта банковская система декларирует прибыль 15,97 млрд грн

По итогам первого квартала платежеспособные банки Украины получили 15,97 млрд грн прибыли, что на 23,8% больше, чем аналогичный период 2019 года (12,9 млрд грн). Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

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Доходы банков за первый квартал по сравнению с январем-мартом 2019-го выросли на 12,6% до 65,3 млрд грн. В том числе, процентные доходы на 2,2% до 38,8 млрд грн, комиссионные доходы - на 16,8% до 16,3 млрд грн, результат от переоценки и от операций купли-продажи увеличился более чем в два раза, до 7,74 млрд грн.

За этот же период расходы банков выросли на 9,4% до 49,4 млрд грн. В частности, процентные расходы - на 2,6% до 17,9 млрд грн, комиссионные расходы - на 39% до 55,2 млрд грн, общие административные расходы - выросли на 17,4% до 16,6 млрд грн, отчисления в резервы - на 2,9% до 4,85 млрд грн.

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  • В январе прибыль украинских банков составила 6,6 млрд грн, что на 22% больше прошлогоднего показателя.
  • По данным НБУ, прибыль банков за 2019 год составила 42,7 млрд грн.
  • В 2018 году банковский сектор впервые за пять лет получил прибыль - она составила исторические 15 млрд грн. 2017 год банки Украины завершили с убытком 26,5 млрд грн. В 2016 году убытки составляли 159,4 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 53 млрд грн.
Анна Андреева
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НБУ прибыль банков
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