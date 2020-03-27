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НБУ перечислит в госбюджет на 2 млрд грн больше прибыли

НБУ перечислит в госбюджет на 2 млрд грн больше прибыли
27.03.2020, 15:50

Нацбанк направит в госбюджет почти 43 млрд грн прибыли за 2019 год

Национальный банк (НБУ) планирует направить в государственный бюджет 42,7 млрд грн прибыли по итогам 2019 года. Это на 2 млрд грн больше, чем заложено в госбюджете. Об этом сообщила замглавы НБУ Катерина Рожкова на онлайн-брифинге 27 марта.

“Вчера мы утвердили финансовый отчет Нацбанка и передали его на согласование Совету НБУ. Мы ожидаем, что перечислим в бюджет в общем 42,7 млрд грн, что на 2 млрд грн больше, чем было заложено в бюджете на 2020 год”, - сказала она.

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В пресс-службе регулятора добавили, что консолидированную финансовую отчетность НБУ за прошлый год уже подтвердил независимый внешний аудитор - ООО "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги". После утверждения отчета Советом НБУ, его опубликуют на сайте Нацбанка, а график перечисления прибыли в госбюджет согласуют с Минфином.

Согласно закону, 100% прибыли Нацбанка направляются в госбюджет. Прибыль регулятора формируется от операций с кредитами, валютой и тарифами на обслуживание банков.

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Кучук Марина
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