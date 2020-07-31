Банки потеряли шесть миллиардов чистой прибыли с начала года

Платежеспособные банки получили 23,8 млрд грн чистой прибыли за первое полугодие 2020 года. Это на 23% меньше, чем в январе-июне прошлого года. Тогда показатель составил 31 млрд. грн, сообщает Национальный банк Украины.

Чистый финансовый результат банков за второй квартал текущего года сократился вдвое до 7,7 млрд грн, по сравнению с первым кварталом года и в 2,4 раза по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

"Основной причиной падения показателя стало формирование на опережение резервов под ожидания убытков в сумме 13,1 млрд грн, как это предусмотрено международными стандартами отчетности", - указывает НБУ.

Снижение бизнес-активности во время карантина, падение спроса на кредиты и банковские услуги, а также увеличение неплатежей по кредитам негативно отразились на процентных и комиссионных доходах банков.

Впервые за последние четыре года чистый комиссионный доход банков сократился на 1,5% до 20,5 млрд грн с начала года, по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Также рост чистого процентного дохода за отчетный период замедлился до 3,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный показатель – худший с 2016 года, отмечает НБУ.

По состоянию на 1 июля 2020 года из 75 платежеспособных банков 59 зафиксировали чистую прибыль в размере 26,3 млрд грн. Оставшиеся 16 банков закончили полугодие с 2,5 млрд грн чистого убытка.

Основную долю чистой прибыли – 59% сформировал ПриватБанк.

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Роман Брыль

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