Прибыль банков Украины резко сократилась

В мае 2020 года чистая прибыль банковской системы Украины составила 3,756 млрд грн. Это на 29,3% меньше, чем в мае прошлого года (5,313 млрд грн). Об этом сообщается в отчетности на сайте Национального банка.

По данным НБУ, чистая прибыль платежеспособных банков за пять месяцев этого года составила 28,964 млрд грн (+23,6% к аналогичному показателю 2019 года).

Доходы банков за этот период составили 109,53 млрд грн (+10,8%). Процентные доходы сократились до 63,19 млрд грн (-0,8%).

Расходы банковской системы составили 80,57 млрд грн (+6,8% к аналогичному периоду 2019-го). Процентные расходы - 28,86 млрд грн (-6,7%), отчисления в резервы выросли до 7,98 млрд грн (+37,9%).

В январе-апреле 2020 года банковская система заработала 25,208 млрд грн чистой прибыли, что в 1,4 раза больше аналогичного прошлогоднего показателя. По итогам первого квартала платежеспособные банки получили 15,97 млрд грн прибыли , что на 23,8% больше, чем аналогичный период 2019 года (12,9 млрд грн).

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