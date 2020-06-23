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Прибыль банков Украины резко сократилась

Прибыль банков Украины резко сократилась
23.06.2020, 10:55

По данным НБУ, банки в мае сократили прибыль почти на 30%

В мае 2020 года чистая прибыль банковской системы Украины составила 3,756 млрд грн. Это на 29,3% меньше, чем в мае прошлого года (5,313 млрд грн). Об этом сообщается в отчетности на сайте Национального банка.

По данным НБУ, чистая прибыль платежеспособных банков за пять месяцев этого года составила 28,964 млрд грн (+23,6% к аналогичному показателю 2019 года).

Доходы банков за этот период составили 109,53 млрд грн (+10,8%). Процентные доходы сократились до 63,19 млрд грн (-0,8%).

Расходы банковской системы составили 80,57 млрд грн (+6,8% к аналогичному периоду 2019-го). Процентные расходы - 28,86 млрд грн (-6,7%), отчисления в резервы выросли до 7,98 млрд грн (+37,9%).

  • В январе-апреле 2020 года банковская система заработала 25,208 млрд грн чистой прибыли, что в 1,4 раза больше аналогичного прошлогоднего показателя. По итогам первого квартала платежеспособные банки получили 15,97 млрд грн прибыли, что на 23,8% больше, чем аналогичный период 2019 года (12,9 млрд грн).

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Юрий Тарасовский
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НБУ прибыль банков
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