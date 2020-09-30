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Рожкова: Пандемия привела к падению прибыли банков, но система выдержала кризис

30.09.2020, 12:14
Рожкова: Пандемия привела к падению прибыли банков, но система выдержала кризис - Фото
Екатерина Рожкова (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

Впервые в истории Украины экономический кризис не сопровождается кризисом в банковской сфере, однако в коронакризис банки столкнулись с проблемой наращивания прибыли. Об этом написала в серии твиттов первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.   

"Прибыль украинских банков за восемь месяцев 2020 года в размере 33 млрд грн не должна вводить в заблуждение. Это ниже прошлогоднего показателя на 26%", – написала Рожкова.

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По ее словам, банки больше формируют резервы, а население меньше заинтересовано в услугах банков.

"Качество розничных кредитных портфелей банков незначительно ухудшилось. Процессы реструктуризации продолжаются. Банкам нужно больше определенности относительно кредитных каникул", – объясняет первый заместитель главы НБУ.

Также Екатерина Рожкова акцентировала внимание на неутешительной динамике кредитования бизнеса.

"Только в июле-августе ухудшение ситуации с темпами кредитования бизнеса несколько замедлилось. Начало оживать ипотечное кредитование. В июле, впервые с с 2017 года ипотека роста быстрее, чем потребительские кредиты", – написала она.

Рожкова отметила, что банковская система в период коронкризиса остается стабильной.

"Стабильные банки – это результат проведенной в предыдущие годы работы по оздоровление и укреплению сектора", – резюмировала Екатерина Рожкова.

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Роман Брыль
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