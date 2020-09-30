Рожкова: Пандемия привела к падению прибыли банков, но система выдержала кризис

Впервые в истории Украины экономический кризис не сопровождается кризисом в банковской сфере, однако в коронакризис банки столкнулись с проблемой наращивания прибыли. Об этом написала в серии твиттов первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Прибыль украинских банков за восемь месяцев 2020 года в размере 33 млрд грн не должна вводить в заблуждение. Это ниже прошлогоднего показателя на 26%", – написала Рожкова.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

По ее словам, банки больше формируют резервы, а население меньше заинтересовано в услугах банков.

"Качество розничных кредитных портфелей банков незначительно ухудшилось. Процессы реструктуризации продолжаются. Банкам нужно больше определенности относительно кредитных каникул", – объясняет первый заместитель главы НБУ.

Также Екатерина Рожкова акцентировала внимание на неутешительной динамике кредитования бизнеса.

"Только в июле-августе ухудшение ситуации с темпами кредитования бизнеса несколько замедлилось. Начало оживать ипотечное кредитование. В июле, впервые с с 2017 года ипотека роста быстрее, чем потребительские кредиты", – написала она.

Рожкова отметила, что банковская система в период коронкризиса остается стабильной.

"Стабильные банки – это результат проведенной в предыдущие годы работы по оздоровление и укреплению сектора", – резюмировала Екатерина Рожкова.

Прибыль банков в первом квартале выросла почти на 24%.

Прибыль украинских банков за первое полугодие 2020 года сократилась на 23% – до 23,7 млрд грн. В июле прибыль банков сократилась на 19% – до 4,6 млрд грн.

23 се6рября НБУ сообщил, что платежеспособные банки Украины в августе 2020 года получили 4,2 млрд грн чистой прибыли, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (7,5 млрд грн). За восемь месяцев 2020 года чистая прибыль банков уменьшилась на 26,3% – до 32 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (44,3 млрд грн).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.