Банки в августе сократили прибыль почти в два раза – НБУ

Платежеспособные банки Украины в августе 2020 года получили 4,2 млрд грн чистой прибыли, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (7,5 млрд грн). Об этом сообщается на сайте НБУ.

За восемь месяцев 2020 года чистая прибыль банков уменьшилась на 26,3% – до 32 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (44,3 млрд грн).

Доходы банков за январь-август увеличились на 2,4% – до 169 млрд грн. Расходы банковской системы выросли на 13% - до 136,3 млрд грн. В частности, отчисления в резервы возросли в 2,6 раза до 20,4 млрд грн.

Прибыль банков в первом квартале выросла почти на 24%.

Прибыль украинских банков за первое полугодие 2020 года сократилась на 23% - до 23,7 млрд грн. В июле прибыль банков сократилась на 19% - до 4,6 млрд грн.

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Сергей Чигирь

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