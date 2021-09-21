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Monobank запускает услугу эквайринга. Обойдется без привычных терминалов

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 12:44
Monobank запускает услугу эквайринга. Обойдется без привычных терминалов - Фото
Фото: monobank/Facebook

Онлайн-банк monobank готовится запустить услугу эвайринга и открыл предзаказ для бизнеса на размещение виртуальных терминалов. Об этом написал сооснователь банка Олег Гороховский на своей Facebook странице.   

Тариф на услуги эвайринга monobank планирует установить на уровне 1,8%. 

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По словам Гороховского, monobank не будет использовать привычные терминалы, их заменит QR-код. 

"Никаких железяк – оплата наведением на QR и потом как у железяки. QR можно лепить на кассу, на каждый товар, в онлайн, в оффлайн. Почти сразу после релиза там появится сервис buy now pay later, похожий на всем известную Klarna – это когда никаких кредитов, а просто разделил покупку на 4 платежа и ушел или просто оплатил на 30-тый день", – объяснил особенности услуги сооснователь онлайн-банка. 

Согласно данным сайта monobank, уже более 1000 продавцов сделали предзаказ на mono-эквайринг.  

Ожидается, что первые виртуальные терминалы monobank появятся уже в октябре.  

monobank – мобильное приложение и совместный банкинг-проект Универсал Банка Сергея Тигипко и IT-компании Fintech Band. Сооснователи Fintech – бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Александр Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Также среди сооснователей - экс-министр кабинета министров Дмитрий Дубилет и Вадим Ковалев. Полноценно запущен в ноябре 2017-го. Позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений. Имеет больше 3 млн клиентов. 

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Роман Брыль
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Monobank олег гороховский эквайринг POS терминалы
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