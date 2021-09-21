Monobank запускает услугу эквайринга. Обойдется без привычных терминалов

Онлайн-банк monobank готовится запустить услугу эвайринга и открыл предзаказ для бизнеса на размещение виртуальных терминалов. Об этом написал сооснователь банка Олег Гороховский на своей Facebook странице.

Тариф на услуги эвайринга monobank планирует установить на уровне 1,8%. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

По словам Гороховского, monobank не будет использовать привычные терминалы, их заменит QR-код.

"Никаких железяк – оплата наведением на QR и потом как у железяки. QR можно лепить на кассу, на каждый товар, в онлайн, в оффлайн. Почти сразу после релиза там появится сервис buy now pay later, похожий на всем известную Klarna – это когда никаких кредитов, а просто разделил покупку на 4 платежа и ушел или просто оплатил на 30-тый день", – объяснил особенности услуги сооснователь онлайн-банка.

Согласно данным сайта monobank, уже более 1000 продавцов сделали предзаказ на mono-эквайринг.

Ожидается, что первые виртуальные терминалы monobank появятся уже в октябре.

3 августа 2021 года monobank попросил НБУ разрешить выпуск карты для операций с криптовалютой Bitcoin.

16 августа Олег Гороховский сообщил, что стоимость банковского проекта monobank составляет более $1 млрд. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.