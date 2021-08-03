monobank просит НБУ разрешить выпуск карты в Bitcoin

Онлайн-банк monobank просит Национальный банк Украины разрешить выпуск карты для операций с самой популярной криптовалютой Bitcoin. Об этом в Facebook сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.

Из его сообщения следует, что monobank ждет решения от НБУ.

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"Нет там никаких рисков финансовой стабильности и угрозы национальной безопасности. Зуб даю!", – написал Гороховский.

В начале июля Олег Гороховский анонсировал скорую интеграцию monobank с криптобиржей.

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Юрий Тарасовский

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