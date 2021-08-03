monobank просит НБУ разрешить выпуск карты в Bitcoin
03.08.2021, 11:24
Иллюстративное фото - Monobank - Facebook)
Онлайн-банк monobank просит Национальный банк Украины разрешить выпуск карты для операций с самой популярной криптовалютой Bitcoin. Об этом в Facebook сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.
Из его сообщения следует, что monobank ждет решения от НБУ.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
"Нет там никаких рисков финансовой стабильности и угрозы национальной безопасности. Зуб даю!", – написал Гороховский.
Читайте также
- В начале июля Олег Гороховский анонсировал скорую интеграцию monobank с криптобиржей.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Business Analyst
Киев • Semantrum
Юрисконсульт
Киев • Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии