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monobank просит НБУ разрешить выпуск карты в Bitcoin

03.08.2021, 11:24
monobank просит НБУ разрешить выпуск карты в Bitcoin - Фото
Иллюстративное фото - Monobank - Facebook)

Онлайн-банк monobank просит Национальный банк Украины разрешить выпуск карты для операций с самой популярной криптовалютой Bitcoin. Об этом в Facebook сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.

Из его сообщения следует, что monobank ждет решения от НБУ.

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"Нет там никаких рисков финансовой стабильности и угрозы национальной безопасности. Зуб даю!", – написал Гороховский.

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Юрий Тарасовский
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Monobank олег гороховский
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