Топ-сделки последних лет на финансовом рынке Украины пока не будет: Альфа-Банк Украина не намерен покупать Универсал Банк Сергея Тигипко вместе с его флагманским проектом monobank.

Информацию, которая появились в СМИ 1 августа, быстро опровергли собеседники LIGA.net в самой Альфе, "бредом" ее назвал и сооснователь mono Олег Гороховский, позже о том, что стороны не ведут переговоров и Альфа-Банк не планирует сделок с Универсалом, написала и пресс-служба Альфы.

Поглощение могло бы стать настоящей сенсацией. monobank – один из самых успешных и прибыльных финансовых проектов в Украине последних лет, Альфа – один из крупнейших частных банков с большими амбициями в рознице.

Проект mono в десятки раз увеличил стоимость Универсал Банка и менее чем за четыре года вывел скромное финучреждение в топ-10 по активам и на второе место в Украине (после ПриватБанка) по объему кредитного портфеля физлиц.

"У монобанка три миллиона клиентов, стоимость такого банка – сотни миллионов долларов", – говорил в конце 2020 года в интервью LIGA.net гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

Или может больше?

Сделки не было, но интерес – был

monobank – результат коллаборации Универсал Банка Сергея Тигипко и компании Fintech Band от бывших топ-менеджеров ПриватБанка Дмитрия Дубилета, Олега Гороховского и Михаила Рогальского – появился на украинском рынке осенью 2017 года. Финансовым инвестором выступал и экс-глава Привата Александр Дубилет, инвестировавший в компанию на первом этапе 38 млн грн, или примерно $1,3 млн по курсу 2017 года. Это дало ему крупнейшую долю в компании – 33,74%.



В первый же месяц проект, который позиционировал себя как первый в Украине банк без отделений, привлек 30 000 клиентов. Сейчас Mono пользуются 3,9 млн человек.

На начало августа 2021-го в структуре собственности Fintech Band Олегу Гороховскому, Михаилу Рогальскому и Евгении Кривенко принадлежит по 17,18%, Дарье Букреевой – 9,81%, Вадиму Ковалеву – 4,91%. Дмитрий Дубилет вышел из компании в 2019 году после того, как стал министром в Кабмине Алексея Гончарука. В начале 2021-го доля Александра Дубилета перешла другому его сыну – Алексею. Фаундеры Владимир Яценко и Людмила Шмальченко также вышли из числа учредителей.

Второй предполагаемый участник несостоявшейся сделки, Альфа-Банк, принадлежит российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену, Герману Хану, Алексею Кузьмичеву и Андрею Косогову, владеет банками в России, Казахстане, Беларуси, Нидерландах и на Кипре, в Украине бизнесмены также владеют компаниями Киевстар и Моршинская.

Предыдущее топ-событие на банковском рынке было связано как раз с Альфа-Банком: материнская компания финучреждения люксембургская ABH Holding в 2016 году обменялась активами с итальянской UniCredit Group. В итоге Фридман и Хан получили от итальянцев Укрсоцбанк в обмен на 10% акций всей ABHH. Украинский Forbes оценивал этот обмен примерно в $500 млн.

Альфа завершила поглощение Укрсоца в 2019 году и продолжила искать варианты расширения в Украине. Главная цель – догнать ПриватБанк, рассказывали собеседники LIGA.net на банковском рынке. После успеха monobank группа действительно рассматривала покупку Универсал Банка, а также приценивалась к украинской "дочке" российского Сбербанка, рассказывает высокопоставленный собеседник LIGA.net в банковских кругах.

От обоих вариантов Альфа отказалась. В случае с monobank дело не дошло даже до переговоров, отметил высокопоставленный собеседник в руководстве Альфа-Банка. Собеседник, знакомый с обсуждением Альфой подходящих для покупки банков, отмечает, что банкиры сами отказались от более предметных переговоров и с Тигипко, и со Сбербанком.

Monobank стал лидером рынка всего за три года. Как?

Если у Универсала/monobank все же найдется заинтересованный покупатель, ему, вероятно, придется заплатить за него около полумиллиарда долларов.



"Я бы оценил банк при условии, что в нем есть проект monobank, в 9,6-11,7 млрд грн ($350 млн – 430 млн), или 2,4-2,9 собственного капитала, – говорит эксперт CASE Ukraine и экс-замдиректора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз. – без mono Универсал, судя по финпоказателям, будет стоить, как лицензия (200 млн грн. – Ред.) или даже меньше".

Оценку в "несколько сотен миллионов долларов" давал в интервью LIGA.net и гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала. Вероятно, это – не предел, поскольку Mono еще не достиг пиковой точки и еще может увеличить долю рынка, допускает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

"Возможно, сейчас и не лучший момент для продажи monobank, – сомневается Демкив. – Проект еще растет и набирает клиентов".

Универсал Банк действительно можно считать самым прогрессирующим финучреждением на украинском рынке за последние несколько лет. Январь-сентябрь 2017 года (до начала работы monobank) закончил с активами 5,016 млрд грн (25 место). Прибыль за весь 2017 год составляла 99,7 млн грн.

По истечении пяти месяцев 2021-го Универсал – второй по прибыльности во всей банковской системе (1,3 млрд грн). И десятый – по объему активов (42,960 млрд грн).

Секрет успешного расширения – удобная IT-платформа, которую создавали люди, работавшие над функционалом Приват24, агрессивный маркетинг и лояльные условия для клиентов: в частности кэшбеки и льготные кредитные периоды.

В 2020-м Универсал заработал 686 млн грн чистой прибыли. 95% этой суммы сгенерировал monobank, писал украинский Forbes со ссылкой на Тигипко.

За три с половиной года коллаборация Mono+Универсал принесла основателям почти 2,5 млрд грн прибыли ($92 млн). Кредитный портфель физлиц банка за этот период вырос в 10 раз – до 19,017 млрд грн, что сделало его вторым розничным банком по объемам после Привата и третьим (после Привата и Ощада) – по количеству активных платежных карт.

Чистая прибыль только Fintech Band (вместе с инвестфондом Тигипко "Универсал ТМ" владеет правами на торговую марку monobank) в 2020 году составила 502 млн грн или примерно $18 млн, свидетельствуют данные системы ContrAgent.

Согласно отчетности Универсал Банка за 2020 год, на статью "использование ПО" он потратил 690 млн грн или около $25 млн.

Без учета расходов на содержание IT-составляющей, доходы, которые Mono принес создателям, уже перекрыли изначальные инвестиции в проект: Fintech Band вложила около $5 млн, рассказывали основатели. Тигипко – около $4 млн на развитие mono плюс $33 млн на докапитализацию Универсал Банка, писал Forbes.

При этом Универсал работает эффективнее конкурентов. По сравнению с Альфа-Банком, который в январе-мае 2021 года заработал сопоставимую чистую прибыль, банк Тигипко понес на 43% меньше расходов (2,1 против 3,6 млрд грн).

Дорогой банк с "приватной" историей

Сделок с продажей успешных финансовых проектов на украинском рынке не было последние десять лет, отмечает Демкив из ICU.



Лучшим активом, который стоял на продажу, был Идея Банк, считает он. Но сделка по продаже банка польским Getin Holding инвесткомпании Dragon Capital примерно за $50 млн (1,5 капитала) сорвалась в начале 2020-го из-за коронакризиса.

В остальном банковские M&A в Украине в последнее время не впечатляют. В одних случаях речь шла о не совсем здоровых банках (например, продажа Виктором Пинчуком банка Кредит Днепр Александру Ярославскому, финучреждение нужно было докапитализировать на $50 млн), в других – предварительная оценка банков не дотягивала даже до эквивалента одного капитала. Так, например, было с Укргазбанком, 20% акций которого IFC оценила в $30 млн (весь банк – $150 млн, или половину капитала) и с Ощадом, где ЕБРР предложил ориентироваться на $100 млн за 25% банка или $400 млн за все (также полкапитала).

Может ли monobank стоить дороже? В теории – да. Тем более, что похожие по модели финучреждения за рубежом продаются за миллиарды: британский Revolut недавно оценили в $33 млрд, а российский Тинькофф Банк (как и Mono и тот, и другой позиционируются как "банки в смартфоне/компьютере") остановился в шаге от продажи корпорации Яндекс за $6 млрд.

Учитывая уникальность для украинского рынка (у mono есть последователи, но Todo Bank от Мегабанка, Sportbank от Окси Банка и Izi Bank от ТАСкомбанка пока не взлетели), владельцы Универсал Банка/monobank могут диктовать условия покупателям, считает Дубогрыз из CASE.

Но даже у такой мощной позиции на рынке есть нюансы.

"У Универсала есть проблемы, основные – розничная бизнес-модель, что требует дополнительный капитал из-за ужесточения требований к оценке кредитных рисков для потребкредитов со стороны НБУ, – напоминает Дубогрыз. – Второе и главное – большая зависимость от проекта monobank".

Какие еще сложности могут помешать выгодной продаже monobank? Разве что "приватовский" бэкграунд создателей Fintech Band, полагает высокопоставленный собеседник LIGA.net в финансовых госструктурах. Все основатели, кроме Михаила Рогальского, были членами правления ПриватБанка до национализации. Наиболее статусные из них – Александр Дубилет и Владимир Яценко, глава банка и его первый заместитель, а также главбух Людмила Шмальченко.

Все трое в начале 2021 года получили подозрения по делу о мошенничестве в ПриватБанке.

Яценко и Шмальченко вышли под залог, Дубилет находится в розыске. В одном из эпизодов фигурируют все сооснователи Финтех Бэнд как бенефициары одной из компаний, на которую из банка выводились деньги за несколько дней до национализаций. Речь о 136 млн грн, или примерно $5 млн.

Но официальных подозрений относительно Гороховского, Дубилета-младшего и Рогальского нет, как и оснований утверждать, что в Привате действительно было мошенничество – суды в Украине и за границей на $5,5 млрд продолжаются.

Совпадение или нет, но уже на следующий день после вручения подозрения Дубилет-старший и Яценко вышли из состава фаундеров Fintech Band. Возможно, чтобы не навредить Monobank – своему лучшему проекту после Привата.

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