"Мы не покупаем". В Альфа-Банке прокомментировали информацию о сделке с Monobank

Два высокопоставленных собеседника LIGA.net в Альфа-Банке Украина опровергли информацию о возможной покупке Универсал Банка и его флагманского проекта Monobank.

"Мы не вели переговоры и не собираемся покупать Универсал Банк", – сказал один из собеседников в топ-менеджменте Альфа-Банка. "Мы не покупаем", – сообщил другой собеседник.

Еще один высокопоставленный собеседник в банковских кругах отметил, что Альфа-Банк действительно рассматривал покупку Monobank, однако "они пока отказались от этой идеи".

В пресс-службе банка в комментарии LIGA.net заявили, что "не комментируют слухи".

Ранее информация о возможной сделке появилась в СМИ со ссылкой на неназванные источники в банковских кругах.

Monobank – совместный проект Универсал Банка Сергея Тигипко и команды Fintech Band, которую создали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений.

Стоимость Monobank, численность клиентов которого превышает 3 миллиона, может составить в несколько сотен миллионов долларов, отмечал в интервью LIGA.net гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

Сергей Шевчук

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