Покупка акций и Bitcoin. Гороховский анонсировал новинки в monobank

В онлайн-банке monobank станет возможна покупка и продажа самой популярной криптовалюты Bitcoin и акций компаний. Об этом в Facebook сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский в Facebook.

По его словам, в июле банк должны интегрировать с криптобиржей. Станет доступна карта в Bitcoin и возможность "прозрачно покупать и продавать" биткойн. Также к осени 2021-го должны провести глубокую интеграцию monobank с крупной американской платформой по торговле ценными бумагами.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Анонсирую те проекты над которыми мы сейчас активно работаем. Интеграция с криптобиржей. Карта в биткоинах и возможность просто, удобно и прозрачно покупать и продавать биток. Разработка завершена, ждем согласования НБУ. Ориентировочное время релиза: июль. Акции. Глубокая интеграция с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами. Статус: активная разработка. Ориентировочное время релиза: осень’21", – написал Гороховский.

Также в онлайн-банке должна стать доступна электронная SIM-карта благодаря интеграции с мобильным оператором. Еще к июлю-августу в банке должен стать "удобный и простой" эквайринг (безналичная оплата банковской картой через терминал, например, в магазине).

Monobank – мобильное приложение и совместный банкинг-проект Универсал Банка Сергея Тигипко и IT-компании Fintech Band. Сооснователи Fintech – бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Александр Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Также среди сооснователей - экс-министр кабинета министров Дмитрий Дубилет и Вадим Ковалев. Полноценно запущен в ноябре 2017-го. Позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений. Имеет более трех миллионов клиентов.

В конце 2020-го гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала оценил стоимость monobank в несколько сотен миллионов долларов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.