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В Dragon Capital оценили стоимость Monobank

16.12.2020, 17:46
В Dragon Capital оценили стоимость Monobank - Фото
Томаш Фиала (Фото: LIGA.net)

Проект Monobank Сергея Тигипко и выходцев из ПриватБанка Fintech Band спустя три года развития можно оценить в несколько сотен миллионов долларов. Такую оценку в интервью LIGA.net дал гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

"У Монобанка три миллиона клиентов, стоимость такого банка – это сотни миллионов долларов", – сказал он.

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По его словам, в создание аналогичного продукта на украинском рынке нужно инвестировать "не меньше нескольких десятков миллионов долларов".

Также Фиала уточнил, что Dragon Capital по-прежнему рассматривает варианты с покупкой розничного банка. В конце 2019 компания предварительно договорилась с польским Getin Holding о покупке украинского Идея Банка, однако из-за начала кризиса, связанного с COVID, сделка сорвалась.

"Договор купли-продажи мы заключили в декабре 2019 года, но финальную стоимость акций должны были согласовать после дополнительного pre-closing due diligence. К сожалению, мы так и не договорились с продавцом о финальных цифрах", – пояснил Фиала.

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Юрий Тарасовский
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Томаш Фиала Monobank

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