В Британии запустился аналог monobank. Он привлек еще 1,4 млн евро инвестиций

Банковское приложение Koto, которое запустили основатели monobank, привлекло около 1,4 млн евро инвестиций и официально запустилось в Великобритании. Об этом сообщает портал EU-Startups.

Деньги направят на получение первых 50 000 пользователей, обучения систем ИИ по управлению кредитным риском и расширение операционных возможностей. Также на эти деньги Koto будет развивать свою команду и маркетинг в Британии.

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Потенциальная клиентская база Koto – британцы, которые не имеют возможности получить кредит в крупных британских банках. Среди них – фрилансеры или самозанятые, которые по мнению местных банков имеют непостоянный доход.

Также Koto рассчитан на тех, кто не имеет кредитной истории или имеет в ней отметки, которые могут помешать получить кредит в британских банках.

"Мы основали Koto, потому что в Великобритании есть 12 млн кредитоспособных людей, которые не входят в число основных кредиторов. После проверки нашей бизнес-модели в Украине мы рады подорвать рынок потребительского кредитования Великобритании. Мы здесь, чтобы избавить Великобританию от страха и стресса", – заявил сооснователь Koto и monobank Михаил Рогальский.

Финтех стартап Koto – проект основателей monobank и бывших управленцев АО "ПриватБанк" Олегом Гороховским, Дмитрием Дубилетом и Михаилом Рогальским. Koto – банковское приложение, а не полноценный банк, поэтому занимается главным образом кредитованием на основе виртуальной карты. Им можно платить везде, где действует система Master. В проект вложили $3,5 млн.

Александр Мясищев

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