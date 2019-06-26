В Великобритании запустят аналог Monobank

Онлайн-банкинг Monobank получил финансовую лицензию от британского финансового регулятора FCA. Об этом сообщил сооснователь банка Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

По его прогнозам, в течение нескольких недель компания запустит в Британии бета-версию онлайн-банка Koto (аналог Monobank). Теперь представители украинского банка готовятся к переговорам с венчурными фондами и другими потенциальными инвесторами для проведения раунда инвестиций.

"Над получением этой лицензии мы работали последние полтора года. Британские власти под микроскопом изучали нашу репутацию, наш продукт, наши технологии, системы ИТ-безопасности. Получить финансовую лицензию в Британии - это очень сложный и долгий проект. И мы это сделали", - написал Дубилет.



При этом он подчеркнул, что Украина и Monobank остается для компании "высшим приоритетом", пообещав выпускать на украинском рынке "новые фичи и продукты" с тем же темпом, что и в Великобритании.

"Более того, некоторые штуки, которые мы разработали специально для Британии, мы будем переносить в Украину. После Британии мы планируем запускаться и в новых странах", - заключил Дубилет.

Ранее сообщалось, что международная платежная система Mastercard вложилась в британский финтехпроект Koto.

Monobank - совместный проект Универсал Банка Сергея Тигипко и команды Fintech Band, которую создали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский.

Monobank позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений.