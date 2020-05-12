Создатели monobank планируют запустить его аналог на новом развивающемся рынке

IT-компания Fintech Band, основавшая мобильный банк monobank, хочет запустить его аналог на новом развивающемся рынке. Об этом сообщил один из создателей проекта Дмитрий Дубилет.

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“Мы планируем запустить аналог монобанка на новом развивающемся рынке. Для этого нам нужно найти банк, который работает на этом рынке и готов запустить совместное предприятие”, - написал он в Facebook.

Страну для запуска проекта еще не выбрали. Рассматриваются Индия, Индонезия, Пакистан, Нигерия, Филиппины, Египет, Вьетнам, Саудовская Аравия Сингапур и другие.

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Летом 2019 года основатели monobank запустили онлайн-банк Koto в Великобритании.

monobank - совместный проект Универсал Банка Сергея Тигипко и команды Fintech Band, которую создали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений.