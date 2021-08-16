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Гороховский: monobank стоит больше $1 млрд

16.08.2021, 14:25
Гороховский: monobank стоит больше $1 млрд - Фото
Иллюстративное фото - Monobank - Facebook)

Стоимость банковского проекта monobank составляет более $1 млрд. Об этом в Facebook сообщил сооснователь проекта Олег Гороховский.

"Украинский Монобанк уже стоит более одного миллиарда долларов и не продается. Единорог с нуля за три с половиной года", – написал Гороховский.

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Он добавил, что при такой оценке покупателем monobank технически уже не сможет стать украинский банк. Покупателем может стать группа иностранных инвестфондов, считает Гороховский. При этом банк не собираются продавать, подчеркнул он.

Monobank – мобильное приложение и совместный банкинг-проект Универсал Банка Сергея Тигипко и IT-компании Fintech Band. Сооснователи Fintech – бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Александр Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Также среди сооснователей - экс-министр кабинета министров Дмитрий Дубилет и Вадим Ковалев. Полноценно запущен в ноябре 2017-го. Позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений. Имеет больше 3 млн клиентов.

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  • Эксперт CASE Ukraine и экс-замдиректора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз оценивал проект monobank в $350 млн – 430 млн. При этом сам Универсал банк без проекта monо он оценил всего в 200 млн грн. Оценку в "несколько сотен миллионов долларов" давал в интервью LIGA.net и гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала. При этом стоимость банка может вырасти, т.к. растет сам проект, заявлял финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.  

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Александр Мясищев
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