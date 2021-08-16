Гороховский: monobank стоит больше $1 млрд

Стоимость банковского проекта monobank составляет более $1 млрд. Об этом в Facebook сообщил сооснователь проекта Олег Гороховский.

"Украинский Монобанк уже стоит более одного миллиарда долларов и не продается. Единорог с нуля за три с половиной года", – написал Гороховский.

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Он добавил, что при такой оценке покупателем monobank технически уже не сможет стать украинский банк. Покупателем может стать группа иностранных инвестфондов, считает Гороховский. При этом банк не собираются продавать, подчеркнул он. Monobank – мобильное приложение и совместный банкинг-проект Универсал Банка Сергея Тигипко и IT-компании Fintech Band. Сооснователи Fintech – бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Александр Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Также среди сооснователей - экс-министр кабинета министров Дмитрий Дубилет и Вадим Ковалев. Полноценно запущен в ноябре 2017-го. Позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений. Имеет больше 3 млн клиентов.

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Александр Мясищев

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