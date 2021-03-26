UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Растрата 8,2 млрд грн ПриватБанка. Суд избрал меру пресечения еще одной фигурантке дела

26.03.2021, 12:45
Растрата 8,2 млрд грн ПриватБанка. Суд избрал меру пресечения еще одной фигурантке дела - Фото
Приватбанк (Фото: depositphotos.com)

Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения еще одной фигурантке в деле ПриватБанка – Людмиле Шмальченко. Ей избрана мера пресечения в виде 50 млн грн залога. Трансляция заседания суда транслировалась в YouTube.

Детективы НАБУ и прокуроры САП просили для нее около 80 млн грн залога.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

По данным следствия, Шмальченко была пособником в схеме по выводу из ПриватБанка 8,2 млрд грн в 2016 году. Ей инкриминируют сокрытие преступления и устранения препятствий для его совершения.

Как считает следствие, для этого она вместе с другой подозреваемой Надеждой Конопкиной, задним числом подделала протокол Кредитного комитета ПриватБанка.

Из многочисленных переписок, зачитанных прокурором в суде, следует, что Шмальченко и другая подозреваемая, фактически главная бухгалтер казначейства "Привата" Конопкина, пытались скрыть перевод денег на связанную с банком компанию Claresholm Marketing Ltd.

Также в переписке они обмениваются документами, к которым не должны были иметь доступа, в том числе данным следствия: запросу следователя СБУ по международной правовой помощи, заявлением о совершении преступления.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дело приватбанка вакс Людмила Шмальченко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 