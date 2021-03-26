Растрата 8,2 млрд грн ПриватБанка. Суд избрал меру пресечения еще одной фигурантке дела
Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения еще одной фигурантке в деле ПриватБанка – Людмиле Шмальченко. Ей избрана мера пресечения в виде 50 млн грн залога. Трансляция заседания суда транслировалась в YouTube.
Детективы НАБУ и прокуроры САП просили для нее около 80 млн грн залога.
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По данным следствия, Шмальченко была пособником в схеме по выводу из ПриватБанка 8,2 млрд грн в 2016 году. Ей инкриминируют сокрытие преступления и устранения препятствий для его совершения.
Как считает следствие, для этого она вместе с другой подозреваемой Надеждой Конопкиной, задним числом подделала протокол Кредитного комитета ПриватБанка.
Из многочисленных переписок, зачитанных прокурором в суде, следует, что Шмальченко и другая подозреваемая, фактически главная бухгалтер казначейства "Привата" Конопкина, пытались скрыть перевод денег на связанную с банком компанию Claresholm Marketing Ltd.
Также в переписке они обмениваются документами, к которым не должны были иметь доступа, в том числе данным следствия: запросу следователя СБУ по международной правовой помощи, заявлением о совершении преступления.
- 22 февраля украинские правоохранительные органы провели операцию в деле ПриватБанка. В частности, в Международном аэропорту Борисполь посадили самолет, на котором летел один из бывших топ-менеджеров – Владимир Яценко. Яценко называют правой рукой Александра Дубилета и личным банкиром экс-владельца банка Игоря Коломойского.
- 23 февраля в Генпрокуратуре сообщили о подозрении в фальсификации документов и растрате 136 млн грн трем бывшим топ-чиновникам ПриватБанка.
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- 25 марта Надежде Конопкиной избрали меру пресечения в виде 2,74 млн грн залога.
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