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Растрата 8,2 млрд грн ПриватБанка. Экс-чиновнице определили залог в более 2,5 млн грн

25.03.2021, 15:07
Растрата 8,2 млрд грн ПриватБанка. Экс-чиновнице определили залог в более 2,5 млн грн - Фото
Фото: Слово и дело

Высший антикоррупционный суд определил бывшему начальнику департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надежде Конопкиной меру пресечения в виде 2,74 млн грн залога. Такое решение 25 марта приняла следственная судья ВАКС Вера Михайленко, сообщает пресс-служба суда.

Экс-чиновницу Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн.

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Также на подозреваемую положили следующие обязанности: являться по первому требованию; сообщать об изменении места жительства и работы; не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями и сдать на хранение загранпаспорта.

Срок действия возложенных обязанностей – до 25 мая 2021 включительно.

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Наталия Софиенко
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суд дело приватбанка экс-чиновница Надежда Конопкина
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