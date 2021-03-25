Растрата 8,2 млрд грн ПриватБанка. Экс-чиновнице определили залог в более 2,5 млн грн
Высший антикоррупционный суд определил бывшему начальнику департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надежде Конопкиной меру пресечения в виде 2,74 млн грн залога. Такое решение 25 марта приняла следственная судья ВАКС Вера Михайленко, сообщает пресс-служба суда.
Экс-чиновницу Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн.
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Также на подозреваемую положили следующие обязанности: являться по первому требованию; сообщать об изменении места жительства и работы; не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями и сдать на хранение загранпаспорта.
Срок действия возложенных обязанностей – до 25 мая 2021 включительно.
- 22 февраля украинские правоохранительные органы провели операцию в деле ПриватБанка. В частности, в Международном аэропорту Борисполь посадили самолет, на котором летел один из бывших топ-менеджеров – Владимир Яценко. Яценко называют правой рукой Александра Дубилета и личным банкиром экс-владельца банка Игоря Коломойского.
- 23 февраля в Генпрокуратуре сообщили о подозрении в фальсификации документов и растрате 136 млн грн трем бывшим топ-чиновникам ПриватБанка.
- 25 февраля ВАКС арестовал Яценко до 22 апреля с правом внесения залога. В тот же день Яценко вышел под залог в 52,2 млн грн. 12 марта суд арестовал $3 млн на счету Яценко и ряд его активов.
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