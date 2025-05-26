monobank теряет активных клиентов: НБУ обновил данные о банковских картах украинцев

В Украине увеличилось количество платежных карт, но активными пользуются менее половины

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За первый квартал 2025 года количество действующих платежных карт в Украине выросло на 4,1% – на 5,42 млн штук, достигнув отметки 137,4 млн. В то же время прирост активных карточек, которыми осуществлялись операции хотя бы раз в месяц, составил всего 1,2% – то есть на 0,71 млн, до 59,4 млн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.

Больше всего карт по-прежнему эмитировал ПриватБанк – 58,17 млн, что на 2,6% больше, чем в начале года. Активных из них – 31,97 млн (+1,4%).

Универсал Банк (monobank), удерживающий второе место, впервые за длительное время зафиксировал спад: количество активных карточек уменьшилось на 0,6% – до 9,72 млн. Несмотря на это, общее количество карточек у него выросло на 4,1% – до 24,18 млн.

Ощадбанк, третий по количеству карт, продемонстрировал самую высокую динамику среди лидеров: +8,4% (до 19,22 млн в целом) и +2,9% по активным картам (до 8 млн).

На четвертом месте по общему приросту – А-Банк, прибавивший 9,3%, или 0,81 млн, до 9,52 млн карт. Активных у него стало 1,84 млн (+2,8%). По этому показателю его опередил Райффайзен Банк, за квартал нарастивший 2,38 млн активных карточек (+0,7%).

Наибольший процентный прирост активных карт показал банк Альянс – +45,7%, или 0,03 млн, до 0,11 млн. В целом банк имеет 0,32 млн карт (+0,18 млн за квартал).

ПУМБ по количеству карт в обращении поднялся на 6-е место – 6,4 млн (+4,2%), но рост активных карт был минимальным – лишь 0,2%, до 1,3 млн.

Несмотря на спад на 12,5% в общей сложности (до 2,2 млн), в десятку вошел Сэнс Банк. Его активные карты снизились несущественно – на 0,1%, до 0,58 млн.

В топ-10 по количеству активных карт также вошли: Укрсиббанк – 0,89 млн, Укргазбанк – 0,50 млн, ОТП Банк – 0,40 млн.