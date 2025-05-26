monobank втрачає активних клієнтів: НБУ оновив дані щодо банківських карток українців

В Україні побільшало платіжних карток, але активними користуються менше половини

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За перший квартал 2025 року кількість діючих платіжних карток в Україні зросла на 4,1% – на 5,42 млн штук, досягнувши позначки 137,4 млн. Водночас приріст активних карток, якими здійснювалися операції хоча б раз на місяць, склав лише 1,2% – тобто на 0,71 млн, до 59,4 млн.

Про це свідчать дані Національного банку України, передає Інтерфакс-Україна.

Найбільше карток, як і раніше, емітував ПриватБанк – 58,17 млн, що на 2,6% більше, ніж на початку року. Активних з них – 31,97 млн (+1,4%).

Універсал Банк (monobank), який утримує друге місце, вперше за тривалий час зафіксував спад: кількість активних карток зменшилася на 0,6% – до 9,72 млн. Попри це, загальна кількість карток у нього зросла на 4,1% – до 24,18 млн.

Ощадбанк, третій за кількістю карток, продемонстрував найвищу динаміку серед лідерів: +8,4% (до 19,22 млн загалом) і +2,9% за активними картками (до 8 млн).

На четвертому місці за загальним приростом – А-Банк, який додав 9,3%, або 0,81 млн, до 9,52 млн карток. Активних у нього стало 1,84 млн (+2,8%). За цим показником його випередив Райффайзен Банк, який за квартал наростив 2,38 млн активних карток (+0,7%).

Найбільший відсотковий приріст активних карток показав банк Альянс – +45,7%, або 0,03 млн, до 0,11 млн. Загалом банк має 0,32 млн карток (+0,18 млн за квартал).

ПУМБ за кількістю карток в обігу піднявся на 6-те місце – 6,4 млн (+4,2%), але зростання активних карток було мінімальним – лише 0,2%, до 1,3 млн.

Попри спад на 12,5% у загальній кількості (до 2,2 млн), до десятки увійшов Сенс Банк. Його активні картки знизилися несуттєво – на 0,1%, до 0,58 млн.

До десятки за кількістю активних карток також увійшли: Укрсиббанк – 0,89 млн, Укргазбанк – 0,50 млн, ОТП Банк – 0,40 млн.