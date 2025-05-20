Банки знову заробляють на кредитах: прибуток за квартал склав 40 млрд грн

Українські банки повертаються до звичної моделі прибутку — головну роль знову відіграє кредитування

Ілюстративне фото: depositphotos.com

У І кварталі 2025 року платоспроможні банки України отримали 40 млрд грн чистого прибутку. Як повідомляє Національний банк, 65,7% цього показника сформували державні банки.

Ключовим драйвером прибутковості стало активне кредитування, яке підтримувало зростання банківських активів на тлі високої операційної ефективності та низьких відрахувань у резерви.

Читайте також Захист заблокував послугу. Чому банки відмовляють військовим у споживчих кредитах

Чистий процентний дохід банків зріс на 13,7% у річному вимірі, попри звуження процентної маржі до 7,4%. Це стало наслідком подорожчання зобов’язань, особливо в корпоративному сегменті. Натомість дохідність активів зросла завдяки депозитним сертифікатам НБУ, прибутковість яких підвищувалася разом із ключовою ставкою. Водночас ставки за кредитами й ОВДП лишалися стабільними.

Чистий комісійний дохід збільшився на 10,4% завдяки зростанню доходів від платіжних операцій. Додатковим джерелом прибутку стала позитивна переоцінка облігацій внутрішньої держпозики.

Операційна ефективність банків поліпшилась на тлі зниження основних витрат. Водночас 11 із 60 банків завершили квартал зі збитками на рівні операційної діяльності.

Отриманий прибуток підтримує капітал банків, що дозволяє їм виконувати нормативи регулятора та продовжувати кредитування економіки. Однак інвестиційні плани залишаються обмеженими через податкову невизначеність.

Так, через відображення підвищеного податку на прибуток у І кварталі зменшилася достатність капіталу. За уточненими даними, у 2024 році банки сплатили 96 млрд грн податку, залишивши собі 91 млрд грн чистого прибутку. У 2023 році ці показники становили 77 млрд грн і 83 млрд грн відповідно.