Банки перерахували непрацюючі кредити за новою європейською методикою: результати
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Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківській системі зросла за місяць на 0,2% і станом на 1 лютого становила 30,5% (397,6 млрд грн). Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Єдина причина зростання NPL у січні – статистичний ефект від запровадження з початку 2025 року банками нових підходів до підрахунку непрацюючих кредитів. "Інновації сприяли підвищенню прозорості вітчизняного фінансового сектора та наблизили визначення NPL до європейського", – пояснюють у НБУ.

Так, через включення до NPL придбаних або створених знецінених активів їх обсяг збільшився на 13,9 млрд грн, що становить 1,1% валового кредитного портфеля.

Ще одна нова частина NPL – реструктуризовані активи, за якими після припинення їх визнання непрацюючими, банк здійснив повторну реструктуризацію, — збільшила обсяг NPL на 0,8 млрд грн (0,1% кредитного портфеля).

Водночас окремі активи, визнані дефолтними через фінансовий стан боржника, тепер банки можуть не враховувати як NPL. Обсяг таких кредитів становив 9,6 млрд грн або 0,7% загального обсягу кредитного портфеля.

Частка NPL майже не змінилася у державних та іноземних банках. У приватних банках частка кредитів, що не працюють, продовжує скорочуватися.

Серед факторів, що позитивно впливали на частку NPL, залишається подальше нарощування банками обсягів гривневих кредитів високої якості.

Банки перерахували непрацюючі кредити за новою європейською методикою: результати
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