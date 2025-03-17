Банки перерахували непрацюючі кредити за новою європейською методикою: результати

Частка NPL майже не змінилася у державних та іноземних банках, у приватних банках знизилася

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Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківській системі зросла за місяць на 0,2% і станом на 1 лютого становила 30,5% (397,6 млрд грн). Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Єдина причина зростання NPL у січні – статистичний ефект від запровадження з початку 2025 року банками нових підходів до підрахунку непрацюючих кредитів. "Інновації сприяли підвищенню прозорості вітчизняного фінансового сектора та наблизили визначення NPL до європейського", – пояснюють у НБУ.

Так, через включення до NPL придбаних або створених знецінених активів їх обсяг збільшився на 13,9 млрд грн, що становить 1,1% валового кредитного портфеля.

Ще одна нова частина NPL – реструктуризовані активи, за якими після припинення їх визнання непрацюючими, банк здійснив повторну реструктуризацію, — збільшила обсяг NPL на 0,8 млрд грн (0,1% кредитного портфеля).

Водночас окремі активи, визнані дефолтними через фінансовий стан боржника, тепер банки можуть не враховувати як NPL. Обсяг таких кредитів становив 9,6 млрд грн або 0,7% загального обсягу кредитного портфеля.

Частка NPL майже не змінилася у державних та іноземних банках. У приватних банках частка кредитів, що не працюють, продовжує скорочуватися.

Серед факторів, що позитивно впливали на частку NPL, залишається подальше нарощування банками обсягів гривневих кредитів високої якості.