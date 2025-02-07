Банки списали 29 млрд грн проблемних кредитів за рік. Частка NPL скоротилася до 30%

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Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 січня 2025 року скоротилася до 30,3% або на 7,1 в.п. порівняно із початком 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

У грудні частка проблемних кредитів становила 31%, перед цим протягом двох місяців частка NPL була на рівні 32%. Тенденція до скорочення непрацюючих кредитів простежується з кінця 2023 року.

Обсяг NPL за 2024 рік скоротився на 29,1 млрд грн до 393,2 млрд грн.

Ключовими факторами скорочення NPL є нарощування банками обсягів гривневих кредитів високої якості та списання непрацюючих роздрібних кредитів.

Скорочення частки непрацюючих кредитів зафіксовано у всіх групах банків:

у приватних українських банках – до 12,6%

у банках з іноземним капіталом – до 10,9%

у державних – до 43%.

Без урахування боргів колишніх власників ПриватБанку та старих боргів часів до оздоровлення банківської системи під час кризи 2015-2017 років частка непрацюючих кредитів станом на 1 січня 2025 року становить 24,8% у державних банках і 18,6% – загалом у банківській системі (рівень нижче 20% вперше з жовтня 2022 року).

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У НБУ наголошують, що бізнес зберігає помірне боргове навантаження на близькому до довоєнних показників рівні, а співвідношення роздрібних позик банків і небанківських фінустанов до річних доходів населення становить лише 10%.

Банки підтверджують, що й надалі нарощуватимуть кредитний портфель, проте якість позик, за їхніми оцінками, дещо погіршуватиметься, додають у Нацбанку.

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