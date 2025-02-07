Банки списали 29 млрд грн проблемных кредитов за год. Доля NPL сократилась до 30%

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Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 января 2025 сократилась до 30,3% или на 7,1 п.п. по сравнению с началом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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В декабре доля проблемных кредитов составляла 31%, перед этим на протяжении двух месяцев доля NPL находилась на уровне 32%. Тенденция к сокращению неработающих кредитов прослеживается с конца 2023 года.

Объем NPL за 2024 год сократился на 29,1 млрд грн до 393,2 млрд грн.

Ключевыми факторам сокращения NPL являются наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества и списание неработающих розничных кредитов.

Сокращение доли неработающих кредитов зафиксировано во всех группах банков:

в частных украинских банках – до 12,6%;

в банках с иностранным капиталом – до 10,9%;

в государственных – до 43%.

Без учета долгов бывших владельцев ПриватБанка и старых долгов времен до оздоровления банковской системы во время кризиса 2015-2017 годов доля неработающих кредитов по состоянию на 1 января 2025 составляет 24,8% в государственных банках и 18,6% – в целом в банковской системе (уровень ниже 20% впервые с октября 2022 года).

В НБУ отмечают, что бизнес сохраняет умеренную долговую нагрузку на близком к довоенным показателям уровне, а соотношение розничных займов банков и небанковских финучреждений к годовым доходам населения составляет лишь 10%.

Банки подтверждают, что и дальше будут наращивать кредитный портфель, однако качество ссуд, по их оценкам, будет несколько ухудшаться, добавляют в Нацбанке.

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