В банковской системе остановилось сокращение проблемных кредитов

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Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе в течение октября почти не изменилась и находилась на уровне 32% по состоянию на 1 ноября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Ряд банков в октябре продолжал сокращать объемы NPL, а в некоторых банках наблюдался прирост. В частности, вырос объем проблемных кредитов в частных банках — на 2 млрд грн за месяц.

Дополнительным фактором приостановки сокращения NPL стало определенное снижение объема гривневого кредитного портфеля бизнеса, прежде всего, из-за сезонного снижения спроса на заемные средства и погашения кредитов агропроизводителей (доля в чистом портфеле гривневых бизнес-кредитов – почти 21%), что наблюдалось и осенью 2023 года. Прирост объема кредитов продолжался в других отраслях: пищевой промышленности, финансовых услуг и торговли. Так что активное кредитование бизнеса продолжается, утверждают в НБУ.

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В целом за 10 месяцев 2024 года объем NPL в банках сократился на 7,2 млрд грн, а объем предоставленных банками кредитов вырос на 149,4 млрд грн.

Доля неработающих кредитов физических лиц по состоянию на 1 ноября 2024 года составила 17%, бизнеса – 41% (25% без учета долгов экс-владельцев ПриватБанка и старых долгов, до кризиса 2014 – 2016 годов).

До полномасштабного вторжения России в Украину доля NPL в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года: с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года.