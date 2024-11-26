Нацбанк предлагает ввести в Украине мгновенные платежи между банками – детали

Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины подготовил проект постановления, которое обновляет порядок выполнения межбанковских платежных операций в национальной валюте, сообщает регулятор.

Это связано со вступлением в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг". Закон, действующий с 8 ноября 2024 года, вносит изменения в Закон Украины "О платежных услугах" и предусматривает введение мгновенных кредитных переводов.

В проекте постановления предлагается урегулировать следующие ключевые моменты:

определение порядка принятия и исключения участников системы мгновенных кредитных переводов через систему электронных платежей НБУ (СЭП);

нормирование выполнения мгновенных переводов СЭП, в частности через небанковских представителей платежных услуг, действующих через банки;

уточнение технологии выполнения принудительных, бесспорных и договорных списаний денежных средств с корреспондентских счетов банков;

расширение возможностей для небанковских учреждений по проведению платежных операций.

Как говорится в сравнительной таблице, одним из важнейших изменений является внедрение мгновенных переводов через СЭП, что предусматривает создание специальных технических счетов для таких операций и установление предельного времени их выполнения.

Проект документа также предусматривает усовершенствование требований к электронному документообороту.

Предложенные изменения повышают оперативность и надежность платежной системы, расширяют возможности небанковских учреждений и делают систему расчетов более прозрачной и защищенной, убеждены в НБУ.

Материалы для общественного обсуждения доступны на официальном сайте НБУ. Замечания и предложения к проекту постановления принимаются до 4 декабря 2024 включительно.