Из-за роста теневых платежей по определенным схемам – для уклонения от уплаты налогов или даже отмывания преступных средств, Нацбанк прибег к лимитированию сумм, которые можно перевести с "карты на карту". С первого октября в Украине действуют лимиты в 150 000 гривен в месяц для переводов между карточками физических лиц.

Но это ограничение не применяется для IBAN-переводов со счета на счет. То есть операции переводов по этим реквизитам не ограничиваются.

Почему это так и какие особенности таких платежей – в материале LIGA.net.

Что такое IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) – это международный номер банковского счета, пояснили LIGA.net в Нацбанке. Сейчас его имеет каждый счет, открытый в банке или небанковском поставщике платежных услуг.

IBAN широко используется в странах Европейского Союза и в мире в целом. Введение этого кода изначально планировалось для стандартизации межбанковских расчетов на территории Европейского Союза, но сейчас он применяется и вне ЕС.

Переход на этот стандарт в Украине начался в августе 2019 и завершился в октябре 2019 года.

Каждое государство самостоятельно устанавливает структуру номера такого счета. Для Украины IBAN состоит из букв UA и 29 символов (буквы и цифры). В них зашифрован код страны, контрольный разряд, код ID НБУ и номер счета. В других странах способы кодирования банка и счета отличаются, но общая длина кода IBAN не превышает 34 символа.

В результате введения IBAN по первым двум буквам можно сразу распознать страну участника расчета (UA – Украина), а с помощью контрольного разряда – обеспечить унифицированную проверку счета пользователя на его корректность.

Нацбанк прямо декларирует, что благодаря внедрению IBAN пользователи платежных услуг могут:

удобно и просто идентифицировать плательщика и получателя средств, а также обслуживающего их предоставителя платежных услуг;

избежать ошибок в реквизитах счетов/электронных кошельков благодаря сокращению реквизитов в платежных инструкциях;

быстрее осуществлять переводы и получать денежные средства.

Хотя относительно скорости переводов, это больше соответствует действительности, когда речь идет о международных. Потому что в Украине большинство пользователей уже привыкли к практически мгновенным переводам, для выполнения которых достаточно знать и указать только номер карты получателя. А проведение платежа по IBAN занимает определенное время. Это может быть необычным для пользователей. И еще – для таких операций нужно указывать больше данных.

Но использование IBAN позволяет значительно дешевле переводить средства – комиссия за это в Украине либо вообще отсутствует, либо довольно символическая и значительно меньше, чем 1-5%, которые банки могут брать при проведении подобных операций по карточкам. За рубежом перевод денег из одной страны Евросоюза в другую с использованием кода IBAN обычно стоит столько же, сколько и перевод внутри страны.

Почему ограничения переводов в 150 000 гривень не касаются IBAN-переводов?

"В случае IBAN-платежей есть все реквизиты отправителя и получателя, а не только номер карты как при р2р (человек человеку. – Ред.), поэтому меньше возможностей для злоупотреблений и больше контроля", – рассказали LIGA.net в НБУ в ответ на запрос, почему эти платежи не лимитируются.

В частности, для платежной операции по номеру IBAN в гривне, кроме этого номера счета, плательщику следует указать:

имя, фамилию и отчество получателя (при наличии);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН, индивидуальный налоговый номер).

Такие платежи нельзя считать мгновенными – их продолжительность, в разных случаях, может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Хотя из практики – повторные платежи происходят быстрее, чем те, которые осуществляются впервые.

Но именно эти особенности значительно уменьшают возможности использования этих платежей во всевозможных "теневых" схемах.

"Проведенный НБУ анализ свидетельствует, что переводы с помощью IBAN не имели широкого применения в проведении платежей в схемах с "дропами". Это обусловлено необходимостью введения дополнительных данных, включающих персональные: фамилию, имя и отчество, номер регистрационной карты налогоплательщика, номер счета в формате IBAN", – отметили в НБУ.

К тому же, если счета плательщика и получателя, обслуживаются в разных поставщиках платежных услуг по обслуживанию счетов (банках, финучреждениях), то, как правило, платежная операция по коду IBAN выполняется с использованием средств Системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП).

Коммерческие банки с учетом ограничений со стороны НБУ для удобства клиентов в своих платежных мобильных или интернет-приложениях уже реализовали возможность заполнения минимального количества реквизитов получателя. Например, для осуществления IBAN-платежей может быть достаточно знать этот самый международный номер банковского счета. Все остальные реквизиты (конечно, кроме назначения платежа и суммы), требуемые Национальным банком как обязательные, за плательщика может заполнить его поставщик платежных услуг, автоматически получив их из баз данных.

Также для осуществления переводов в гривне можно использовать такой способ заполнения реквизитов получателя, как QR-код, содержащий номер счета в формате IBAN. Правда, в этом случае для платежа, кроме стандартных данных (которые заполняются автоматически), может быть запрошена информация о:

сумме платежа;

назначении платежа (если автоматически не сформировано);

дополнительная информация (при необходимости).

Но в большинстве случаев использование QR-кода дает возможность автоматического заполнения получателей реквизитов и ввод никаких дополнительных данных не требуется.

Также Национальный банк сейчас активно работает над введением в СЭП мгновенных кредитовых переводов, которые будут выполняться в течение несколько секунд.

"Это будет альтернативой для карточных платежных операций и позволит пользователям инициировать и получать средства быстро, удобно и безопасно через платежную систему НБУ", – сообщили LIGA.net в пресс-службе Регулятора.

А пока, для того чтобы заметно ускорить время прохождения платежа, юрист Богдан Янкив советует добавлять в описании платежа определенные объяснения происхождения средств. Например: "Перевод между своими карточками (счетами)" или же: "Деньги со счета ФОП после уплаты налогов" – даже в случаях переводов средств самому себе.