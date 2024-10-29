Через зростання тіньових платежів за певними схемами – для ухилення від сплати податків або ж навіть відмивання злочинних коштів, Нацбанк вдався до лімітування сум, які можна переказати з "картки на картку". З першого жовтня в Україні діють ліміти у 150 000 гривень на місяць для переказів між картками фізичних осіб.

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Але цей ліміт не застосовується для IBAN-переказів з рахунку на рахунок. Тобто операції щодо переказів за цими реквізитами не обмежуються.

Чому це так і які особливості таких платежів – у матеріалі LIGA.net.

Що таке IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) — це міжнародний номер банківського рахунку, пояснили LIGA.net у Нацбанку. Зараз його має кожен рахунок, відкритий у банку чи в небанківського надавача платіжних послуг.

IBAN широко використовується у країнах Європейського Союзу й у світі загалом. Заснування цього коду спочатку було призначено для стандартизації міжбанківських розрахунків на території Європейського Союзу, але зараз він застосовується і поза ЄС.

Перехід на цей стандарт в Україні розпочався в серпні 2019 року і завершився в жовтні 2019 року.

Кожна держава самостійно встановлює структуру номера такого рахунку. Для України IBAN складається з літер UA та 29 символів (літери та цифри). У них зашифрований код країни, контрольний розряд, код ID НБУ та номера рахунку. В інших країнах способи кодування банку й рахунку відрізняються, але загальна довжина коду IBAN не перевищує 34 символи.

У результаті запровадження IBAN, за першими двома літерами одразу можливо розпізнати країну учасника розрахунку (UA – Україна), а за допомогою контрольного розряду – забезпечити уніфіковану перевірку рахунку користувача на його коректність.

Нацбанк прямо декларує, що завдяки впровадженню IBAN користувачі платіжних послуг можуть:

зручно та просто ідентифікувати платника й одержувача коштів, а також надавача платіжних послуг, що їх обслуговує;

уникнути помилок у реквізитах рахунків/електронних гаманців завдяки скороченню реквізитів у платіжних інструкціях;

швидше здійснювати перекази й отримувати кошти.

Хоча щодо швидкості переказів, це більше відповідає дійсності, коли йдеться про міжнародні. Бо в Україні більшість користувачів уже звикла до практично миттєвих переказів, для виконання яких достатньо знати та вказати тільки номер картки отримувача. А проведення платежу за IBAN займає певний час. Це може бути незвичним. І ще – для таких операцій потрібно зазначати більше даних.

Та використання IBAN дозволяє значно дешевше переказувати кошти – комісія за це в Україні або взагалі відсутня, або ж доволі символічна і значно менша, ніж 1-5%, які банки можуть брати у разі проведення подібних операцій за картками. За кордоном переказ грошей з однієї країни Євросоюзу в іншу з використанням коду IBAN зазвичай коштує стільки ж, скільки й переказ усередині країни.

Чому обмеження переказів у 150 000 гривень не стосуються IBAN-переказів?

"У випадку IBAN-платежів є всі реквізити відправника й отримувача, а не лише номер картки як при р2р (людина людині. – Ред.), тому менше можливостей для зловживань і більше контролю", – розповіли LIGA.net в НБУ у відповідь на запит, чому ці перекази не лімітуються.

Зокрема, для платіжної операції за номером IBAN у гривні, крім цього номеру рахунку, платнику потрібно зазначити:

ім’я, прізвище й по батькові отримувача (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН, індивідуальний податковий номер).

Такі платежі не можна вважати миттєвими – їх тривалість, у різних випадках, може займати від кількох хвилин, до кількох годин. Хоча із практики – повторні платежі відбуваються швидше ніж ті, що здійснюються вперше.

Але саме ці особливості значно зменшують можливості використання цих платежів в усіляких "тіньових" схемах.

"Проведений НБУ аналіз свідчить, що перекази за допомогою IBAN не мали широкого застосування у проведенні платежів у схемах із "дропами". Це зумовлено необхідністю введення додаткових даних, що містять персональні: прізвище, ім’я й по батькові, номер реєстраційної картки платника податків, номер рахунку у форматі IBAN", – зазначили в НБУ.

До того ж, якщо рахунки платника й одержувача обслуговуються в різних надавачах платіжних послуг з обслуговування рахунків (банках, фінустановах), то, зазвичай, платіжна операція за кодом IBAN виконується з використанням засобів Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП).

Комерційні банки, з урахуванням обмежень з боку НБУ, для зручності клієнтів у своїх платіжних мобільних чи інтернет-застосунках вже реалізували можливість заповнення мінімальної кількості реквізитів отримувача. Наприклад, для здійснення IBAN-платежів може бути достатньо знати власне цей самий міжнародний номер банківського рахунку. Всі інші реквізити (звичайно, крім призначення платежу та суми), що вимагаються Національним банком як обов’язкові, за платника може заповнити його надавач платіжних послуг, автоматом отримавши їх із баз даних.

Також для здійснення переказів у гривні можна використовувати такий спосіб заповнення реквізитів отримувача, як QR-код, що містить номер рахунку у форматі IBAN. Щоправда, в цьому разі для платежу, окрім стандартних даних (що заповнюються автоматично), може бути запитана інформація про:

суму платежу;

призначення платежу (якщо автоматично не сформовано);

додаткова інформація (за необхідності).

Та в більшості випадків використання QR-коду дає можливість автоматичного заповнення реквізитів отримувача і введення жодних додаткових даних не вимагається.

Також Національний банк зараз активно працює над запровадженням у СЕП миттєвих кредитових переказів, що будуть виконуватися за кілька секунд.

"Це буде альтернативою для карткових платіжних операцій і дасть можливість користувачам ініціювати й отримувати кошти швидко, зручно та безпечно через платіжну систему НБУ", – повідомили LIGA.net у пресслужбі Регулятора.

А поки що, для того, аби помітно пришвидшити час проходження платежу, юрист Богдан Янків радить додавати в описі платежу певні пояснення щодо походження коштів. Наприклад: "Переказ між своїми картками (рахунками)" або ж: "Гроші з рахунку ФОП після сплати податків" – навіть у випадках переказів коштів самому собі.