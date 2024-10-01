Нацбанк обмежив карткові перекази фізосіб: ліміт 150 000 грн на місяць

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З вівторка, 1 жовтня, набув чинності тимчасовий (на пів року) місячний ліміт 150 000 грн на карткові перекази фізичних осіб, метою якого є боротьба із дропами. Про це повідомляє НБУ.

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Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження.

Також ліміт не застосовуватиметься у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.

Член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко зазначив, що майже 99% клієнтів ПриватБанку здійснюють перекази в обсягах, що не перевищує цього ліміту.

ПриватБанк заявив, що заздалегідь інформуватиме клієнтів, чиї трансакції входять до виключень відповідно до рішення НБУ, коли вони досягають 50% від свого ліміту переказів, і надаватиме рекомендації для управління лімітом чи користування переказами на IBAN-рахунок одержувача.