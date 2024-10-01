Нацбанк ограничил карточные переводы физлиц: лимит 150 000 грн в месяц

Фото: Depositphotos

Со вторника, 1 октября, вступил в силу временный (на полгода) месячный лимит 150 000 грн на карточные переводы физических лиц, целью которого является борьба с дропами. Об этом сообщает НБУ.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Лимит не применяется к счетам волонтеров, отвечающим критериям, определенным постановлением, и лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения.

Также лимит не будет применяться при переводе средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и к переводам юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.

Член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко отметил, что почти 99% клиентов ПриватБанка осуществляют переводы в объемах, не превышающих этот лимит.

ПриватБанк заявил, что заранее будет информировать клиентов, чьи трансакции входят в исключения в соответствии с решением НБУ, когда они достигают 50% от своего лимита переводов, и будет предоставлять рекомендации по управлению лимитом или пользованию переводами на IBAN-счет получателя.