Нацбанк устанавливает месячный лимит 150 000 грн на карточные переводы

С 1 октября в Украине будет действовать ограничение на исходящие карточные переводы для физлиц

Фото: НБУ / Flickr

Нацбанк с 1 октября устанавливает временный (на полгода) месячный лимит 150 000 грн на карточные переводы физических лиц. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Лимит будет действовать только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Лимит не будет применяться к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным постановлением, и лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения.

Лимит не будет применяться при переводе средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и к переводам юридических лиц.

Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.

По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность.

Цель ограничений – борьба с дропами. Так называют людей, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Эти счета используются как транзитные для перевода и отмывания незаконных средств.

Анализ НБУ свидетельствует, что через карты дропов может проходить около 200 млрд грн в год.

"Проблема является не только безотлагательной, но и комплексной и требует внесения изменений в законодательство и привлечения других государственных, в том числе правоохранительных, органов для взаимодействия в пределах полномочий. Введенный период ограничения сроком на шесть месяцев будет использован для наработки совместных решений, направленных на решение этой проблемы", — говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк анонсировал еще пять решений, которые планируются для борьбы с использованием рынка платежных услуг в противоправных целях:

→ принятие законопроекта № 11043, который предусматривает увеличение суммы штрафов для нарушителей платежного законодательства и обеспечивает условия для оперативного обмена данными с Киберполицией;

→ введение правовых норм для привлечения к ответственности организаторов и сознательных участников противоправных схем;

→ создание реестра, который станет источником информации для банков при установлении деловых отношений и обслуживания клиентов, карточки которых были использованы в противоправных схемах. Будут наработаны правила, по которым информация будет подаваться в реестр и в дальнейшем будет использоваться участниками рынка;

→ внесение изменений в платежное законодательство, которые расширят регуляторные полномочия НБУ для применения мер влияния и ограничений к игрокам рынка, не обеспечивающим эффективную борьбу с существующими и новыми схемами;

→ усиленные требования к банкам и небанковским учреждениям относительно неукоснительного соблюдения требований законодательства и налаживания эффективной работы собственных автоматизированных систем, а также создание индикаторов, правил и модели выявления нетипичного поведения клиентов. А также повышение эффективности систем управления рисками и систем внутреннего контроля в соответствии с требованиями и рекомендациями НБУ.