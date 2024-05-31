Содержание:
  1. Как это работает: в чем особенность каждой схемы?
  2. Какие объемы дропинг-платежей?
  3. Чем грозит участникам присоединение к схемам?

Нацбанк планирует ограничить уровень платежей между физлицами. Причиной этого регулятор называет значительный рост подозрительных операций через карты граждан. В частности, по данным НБУ, за 2023 год объемы переводов с использованием карт "P2P" стабильно увеличивались – с 210 млрд грн в январе до 247 млрд в декабре. Они превысили объемы покупок и обналичивания с помощью платежных карт.

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В НБУ убеждены, что это свидетельствует об определенном "аномальном поведении этого сегмента платежных операций". Проще говоря, это свидетельство роста теневых платежей по определенным схемам – для уклонения от уплаты налогов или даже отмывания преступных средств.

Наиболее употребляемой сейчас называют "дропинг ". Среди схожих схем, в ходе которых тоже возможно использование карточных счетов, – "мискодинг" и "разорванный платеж".

Как они действуют и какие угрозы могут нести для тех, кто добровольно согласился принять в них участие?

Как это работает: в чем особенность каждой схемы?

Дропы от английского to drop – бросать. Другое название – "денежные мулы", или просто "мулы ". Это люди, которые предоставляют мошенникам доступ к реквизитам своих банковских карточных счетов за вознаграждение. В частности, они позволяют проводить по ним операции посторонним лицам, предоставляя им PIN-коды и доступ к интернет-банкингу. Так формируются целые группы дропов или сети, через которые транзитом "гоняют" миллиарды гривень.

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