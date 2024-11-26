Нацбанк пропонує запровадити в Україні миттєві платежі між банками – деталі

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Національний банк України підготував проєкт постанови, що оновлює порядок виконання міжбанківських платіжних операцій у національній валюті, інформує регулятор.

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Це пов’язано з набранням чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг". Закон, що діє з 8 листопада 2024 року, вносить зміни до Закону України "Про платіжні послуги" та передбачає запровадження миттєвих кредитових переказів.

У проєкті постанови пропонується врегулювати такі ключові моменти:

визначення порядку прийняття та виключення учасників системи миттєвих кредитових переказів через систему електронних платежів НБУ (СЕП);

унормування виконання миттєвих переказів СЕП, зокрема через небанківських надавачів платіжних послуг, які діють через банки;

уточнення технології виконання примусових, безспірних і договірних списань коштів із кореспондентських рахунків банків;

розширення можливостей для небанківських установ у проведенні платіжних операцій.

Як ідеться в порівняльній таблиці, однією з найважливіших змін є впровадження миттєвих переказів через СЕП, що передбачає створення спеціальних технічних рахунків для таких операцій і встановлення граничного часу їх виконання. Національний банк також зможе визначати максимальну суму для однієї платіжної операції миттєвого переказу.

Проєкт документа також передбачає удосконалення вимог до електронного документообігу. Зокрема, учасники зможуть використовувати удосконалені електронні підписи та печатки, що базуються на кваліфікованих сертифікатах.

Запропоновані зміни підвищують оперативність і надійність платіжної системи, розширюють можливості для небанківських установ і роблять систему розрахунків більш прозорою та захищеною, переконані в НБУ.

Матеріали для громадського обговорення доступні на офіційному сайті НБУ. Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються до 4 грудня 2024 року включно.