Отказ от доллара. Будет ли Украина привязывать национальную валюту к евро
В конце ноября Молдова сообщила, что отвязывает курс от доллара и будет использовать евро в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдовского лея.
Украинский Нацбанк ранее также говорил о том, что они рассматривают возможность привязать курс гривни к евро вместо доллара. Связано это с курсом Украины на евроинтеграцию и ростом доли валютных сделок в евро.
Пойдет ли вслед за Молдовой таким путем и Украина и на что повлияет такое изменение привязки национальной валюты – разбиралась LIGA.net
Что говорит Нацбанк
Весной 2024 г. Нацбанк уже заявлял о том, что структура сделок на валютном рынке Украины подтверждает статус доллара США как основной курсообразующей валюты. Но в сегменте операций банков с клиентами доля сделок в евро в общем объеме еще с довоенных времен имеет тенденцию к росту. В частности, по сделкам покупки безналичной валюты клиентами доля сделок в евро приблизилась к 50%.
"Продолжение этой тенденции, учитывая евроинтеграционные стремления Украины, может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос о целесообразности перехода от доллара к евро, как основной валюте курсовой привязки", – говорится в итоговом документе Национального банка.