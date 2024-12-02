В конце ноября Молдова сообщила, что отвязывает курс от доллара и будет использовать евро в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдовского лея.

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Украинский Нацбанк ранее также говорил о том, что они рассматривают возможность привязать курс гривни к евро вместо доллара. Связано это с курсом Украины на евроинтеграцию и ростом доли валютных сделок в евро.

Пойдет ли вслед за Молдовой таким путем и Украина и на что повлияет такое изменение привязки национальной валюты – разбиралась LIGA.net

Что говорит Нацбанк

Весной 2024 г. Нацбанк уже заявлял о том, что структура сделок на валютном рынке Украины подтверждает статус доллара США как основной курсообразующей валюты. Но в сегменте операций банков с клиентами доля сделок в евро в общем объеме еще с довоенных времен имеет тенденцию к росту. В частности, по сделкам покупки безналичной валюты клиентами доля сделок в евро приблизилась к 50%.

"Продолжение этой тенденции, учитывая евроинтеграционные стремления Украины, может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос о целесообразности перехода от доллара к евро, как основной валюте курсовой привязки", – говорится в итоговом документе Национального банка.