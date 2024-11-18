Молдова откажется от привязки лея к доллару в пользу евро: Нацбанк назвал дату

С 2 января 2025 года базовой валютой для установления официального обменного курса молдовского лея станет евро

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Национальный банк Молдовы (НБМ) сообщил , что со 2 января 2025 года будет использовать евро в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея, заменив доллар США.

"Решение отражает ориентацию экономики Республики Молдова на рынке Европейского Союза, который играет доминирующую роль в коммерческой и финансовой структуре страны", – сказано в сообщении.

Нацбанк считает, что это изменение уменьшит колебания курса молдавского лея по отношению к евро, а также разницу между курсами покупки и продажи евро. Это принесет пользу экономике и поможет снизить расходы по обмену валюты, отметил НБМ.

Европейский Союз является важнейшим торговым партнером Молдовы и основным источником денежных переводов и иностранных инвестиций.

Официальные данные показывают, что более 60% коммерческих транзакций и 70% денежных переводов в Молдове осуществляются в евро, и эта валюта наиболее популярна на местном валютном рынке.

Использование евро как базовой валюты является методологическим решением, призванным привести финансовые структуры Молдовы в соответствие со структурами ЕС, не касаясь при этом денежно-кредитной политики НБМ.

"Граждане и экономические агенты не ощутят прямого влияния, поскольку переход носит технический характер и имеет целью поддержать макроэкономический баланс и соответствие европейским стандартам", – добавили в Нацбанке Молдовы.

В начале года Национальный банк Украины впервые публично поднял вопрос о возможности перепривязать курс гривни к евро вместо доллара. Тогда регулятор объяснил, что по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%, и участники рынка нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривни к евро.

В октябре НБУ перешел к практической реализации такого шага, предложив к обсуждению проект новых подходов к расчетам и обнародованию индикаторов валютного рынка.