В НБУ заговорили о привязке курса гривни к евро вместо доллара
В Национальном банке Украины предполагают, что в скором будущем встанет вопрос о перепривязке курса гривны к евро вместо доллара. Об этом говорится в сообщении Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынка.
Пока доллар США остается основной курсообразующей валютой, но в сегменте операций банков с клиентами наблюдается тенденция к увеличению доли сделок в евро.
По операциям по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%, и участники рынка уже нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривны к евро на межбанке по состоянию на 12 часов, который сейчас есть только для доллара.
"Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода от доллара к евро как основной валюты курсовой привязки", — говорится в сообщении.
Совет оверсайта, в который входят менеджеры Национального банка и представители коммерческих банков, начал проводить обзоры денежного и валютного рынков в феврале 2024 года. Следующий регулярный обзор индикаторов валютного рынка Украины будет проведен ориентировочно в августе 2024 года.
- В феврале 2023 года в НБУ заявили, что Украина даже после вступления в Евросоюз, скорее всего, сохранит собственную национальную валюту. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук тогда пояснил, что даже развитые страны Южной Европы, такие как Греция и Португалия, столкнулись со многими проблемами в монетарной сфере после перехода на евро, а страны, покинувшие собственные валюты, в том числе Чехия и Польша, выиграли от этого.