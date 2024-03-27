В НБУ заговорили о привязке курса гривни к евро вместо доллара

В Украине растет доля валютных сделок в евро. Скоро может возникнуть вопрос о переходе с доллара к евро как основной валюте курсовой привязки

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В Национальном банке Украины предполагают, что в скором будущем встанет вопрос о перепривязке курса гривны к евро вместо доллара. Об этом говорится в сообщении Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынка.

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Пока доллар США остается основной курсообразующей валютой, но в сегменте операций банков с клиентами наблюдается тенденция к увеличению доли сделок в евро.

По операциям по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%, и участники рынка уже нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривны к евро на межбанке по состоянию на 12 часов, который сейчас есть только для доллара.

"Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода от доллара к евро как основной валюты курсовой привязки", — говорится в сообщении.

Совет оверсайта, в который входят менеджеры Национального банка и представители коммерческих банков, начал проводить обзоры денежного и валютного рынков в феврале 2024 года. Следующий регулярный обзор индикаторов валютного рынка Украины будет проведен ориентировочно в августе 2024 года.