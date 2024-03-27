У НБУ заговорили про прив'язку курсу гривні до євро замість долара

В Україні зростає частка валютних угод в євро. Скоро може виникнути питання щодо переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки

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У Національному банку України припускають, що в недалекому майбутньому постане питання про переприв'язку курсу гривні до євро замість долара. Про це йдеться в повідомленні Ради оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків.

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Поки що долар США залишається основною курсоутворюючою валютою, але в сегменті операцій банків з клієнтами спостерігається тенденція до зростання частки угод в євро.

За операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод в євро упритул наблизилася до 50%, і учасники ринку вже відчувають потребу в розрахунку індикатора довідкового значення курсу гривні до євро на міжбанку станом на 12 годину, який зараз є тільки для долара.

"Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в недалекому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки", – йдеться в повідомленні.

Рада оверсайту, куди входять менеджери Національного банку та представники комерційних банків, почала проводити огляди грошового та валютного ринків у лютому 2024 році. Наступний регулярний огляд індикаторів валютного ринку України буде проведено орієнтовно в серпні 2024 року.