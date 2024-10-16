НБУ разработал новый курсовой бенчмарк для евро. Раньше таков был только для доллара
Национальный банк начнет рассчитывать индикатор справочного значения курса гривни к евро на межбанке, который сейчас есть только для доллара. Об этом сообщила пресс-служба регулятора во вторник, 15 октября.
В начале года НБУ впервые публично поднял вопрос о возможности перепривязки курса гривни к евро вместо доллара. Тогда регулятор объяснил, что в операциях по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%, и участники рынка нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривни к евро.
В октябре НБУ перешел к практической реализации такого шага, предложив обсудить проект новых подходов к расчетам и обнародованию индикаторов валютного рынка.
Он предусматривает введение нового бенчмарка валютного рынка – справочного значения курса гривни по отношению к евро по состоянию на 12:00.
"Новый бенчмарк был разработан по просьбам участников рынка. Предлагается производить его расчет ежедневно путем умножения справочного курса гривни к доллару США по состоянию на 12 часов и среднего значения котировок BFIX долл./евро, рассчитанного с 10:30 до 12:00", — говорится в сообщении.
Вынесенный на обсуждение проект также предусматривает корректировку методики расчета официального курса валют (кроме доллара США).
Поскольку справочный курс евро будет рассчитываться в соответствии с иными статистическими основами, нежели официальный курс, где BFIX берется на конкретный момент, а не как среднее значение за определенный период времени, то и официальный курс планируют рассчитывать по той же методологии, как и справочное значение, только по состоянию на 15:00.
- В феврале 2023 года в НБУ заявили, что Украина даже после вступления в Евросоюз, скорее всего, сохранит собственную национальную валюту. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук тогда пояснил, что даже развитые страны Южной Европы, такие как Греция и Португалия, столкнулись со многими проблемами в монетарной сфере после перехода на евро, а страны, оставившие собственные валюты, в том числе Чехия и Польша, выиграли от этого.