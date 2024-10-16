НБУ розробив новий курсовий бенчмарк для євро. Раніше такий був тільки для долара

В Україні зростає частка валютних угод в євро. Національний банк через це планує рахувати довідкове значення його курсу на міжбанківському ринку

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Національний банк почне розраховувати індикатор довідкового значення курсу гривні до євро на міжбанку, який зараз є тільки для долара. Про це повідомила пресслужба регулятора у вівторок, 15 жовтня.

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На початку року НБУ вперше публічно порушив питання про можливість переприв'язати курсу гривні до євро замість долара. Тоді регулятор пояснив, що за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод в євро упритул наблизилася до 50%, і учасники ринку відчувають потребу в розрахунку індикатора довідкового значення курсу гривні до євро.

У жовтні НБУ перейшов до практичної реалізації такого кроку, запропонувавши до обговорення проєкт нових підходів до розрахунків та оприлюднення індикаторів валютного ринку.

Він передбачає запровадження нового бенчмарку валютного ринку – довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12:00.

"Новий бенчмарк був розроблений на прохання учасників ринку. Пропонується здійснювати його розрахунок щоденно шляхом перемноження довідкового курсу гривні до долара США станом на 12 годину та середнього значення котирувань BFIX дол./євро, розрахованого з 10:30 до 12:00", – йдеться в повідомленні.

Довідка Котирування BFIX – значення середньозважених курсових/цінових котирувань BGN (Bloomberg Generic Price) іноземних валют/банківських металів на ринку спот до долара США (або долара США до іноземних валют/банківських металів), які щоденно розраховуються торговельно-інформаційною системою Bloomberg. Котирування BFIX – значення середньозважених курсових/цінових котирувань BGN (Bloomberg Generic Price) іноземних валют/банківських металів на ринку спот до долара США (або долара США до іноземних валют/банківських металів), які щоденно розраховуються торговельно-інформаційною системою Bloomberg.

Проєкт, який виноситься на обговорення, також передбачає коригування методики розрахунку офіційного курсу валют (крім долара США).

Оскільки довідковий курс євро розраховуватиметься відповідно до інших статистичних засад, ніж офіційний курс, де BFIX береться на конкретний момент, а не як середнє значення за певний періоду часу, то й офіційний курс планують розраховувати за тією самою методологією, як і довідкове значення, тільки станом на 15:00.