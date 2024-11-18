Молдова відмовиться від прив'язки лея до долара на користь євро: Нацбанк назвав дату

З 2 січня 2025 року базовою валютою для встановлення офіційного обмінного курсу молдовського лея стане євро

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Національний банк Молдови (НБМ) повідомив, що з 2 січня 2025 року використовуватиме євро як базову валюту для встановлення офіційного обмінного курсу молдовського лея, замінивши долар США.

"Рішення відображає орієнтацію економіки Республіки Молдова на ринок Європейського Союзу, який відіграє домінувальну роль в комерційній та фінансовій структурі країни", – йдеться в повідомленні.

Нацбанк вважає, що ця зміна зменшить коливання курсу молдовського лея щодо євро, а також різницю між курсами купівлі та продажу євро. Це принесе користь економіці та допоможе знизити витрати на обмін валюти, зазначив НБМ.

Європейський Союз є найважливішим торговим партнером Молдови, основним джерелом грошових переказів та прямих іноземних інвестицій.

Офіційні дані показують, що понад 60% комерційних трансакцій та 70% грошових переказів у Молдові здійснюються у євро, і ця валюта є найпопулярнішою на місцевому валютному ринку.

Використання євро як базової валюти є методологічним рішенням, покликаним привести фінансові структури Молдови у відповідність до структур ЄС, не торкаючись грошово-кредитної політики НБМ.

"Громадяни та економічні агенти не відчують прямого впливу, оскільки перехід має технічний характер і має на меті підтримати макроекономічний баланс та відповідність європейським стандартам", – додали в Нацбанку Молдови.

На початку року Національний банк України вперше публічно порушив питання про можливість переприв'язати курс гривні до євро замість долара. Тоді регулятор пояснив, що за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод в євро упритул наблизилася до 50%, і учасники ринку відчувають потребу в розрахунку індикатора довідкового значення курсу гривні до євро.

У жовтні НБУ перейшов до практичної реалізації такого кроку, запропонувавши до обговорення проєкт нових підходів до розрахунків та оприлюднення індикаторів валютного ринку.