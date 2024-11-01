В Украине доля неработающих кредитов в банковском секторе сократилась до 32%

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Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 октября 2024 года сократилась до 32,3%, или на пять процентных пунктов по сравнению с началом года. Об этом сообщает НБУ.

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Справка Неработающий кредит (NPL) – это актив, по которому просрочка погашения долга превышает 90 дней (30 дней для банков-должников) или по которому должник не может обеспечить исполнение обязательств без взыскания довольствия. Неработающий кредит (NPL) – это актив, по которому просрочка погашения долга превышает 90 дней (30 дней для банков-должников) или по которому должник не может обеспечить исполнение обязательств без взыскания довольствия.

Общий объем NPL сократился за девять месяцев 2024 года на 6,9 млрд грн до 415,5 млрд грн.

Основными факторами снижения стали активный рост качественного кредитования, поддерживаемый возобновлением спроса и снижением ставок до уровня конца 2019 года.

За девять месяцев 2024 года объем валовых кредитов в банковской системе вырос на 154 млрд грн или на 13,6%.

На снижение доли неработающих кредитов также повлияло списание неработающих кредитов, прежде всего розничных, доля NPL в которых за это время снизилась на 5,9 процентных пункта до 17,6%.

В то же время улучшилось качество урегулирования и корпоративных долгов – доля NPL в кредитах бизнеса сократилась на 3,4 процентных пункта до 40,7%.

Сокращение доли неработающих кредитов зафиксировано во всех группах банков: в частных украинских банках – до 12,8%, в банках с иностранным капиталом – до 12,7%, в государственных – до 45,0%.

Без учета долгов бывших собственников ПриватБанка и старых долгов до оздоровления банковской системы во время кризиса 2015-2017 годов доля неработающих кредитов по состоянию на 1 октября составляет 27,8% в государственных банках и 20,9% – в целом в банковской системе.

По результатам ежеквартального опроса об условиях банковского кредитования, банки ожидают дальнейшего роста объемов кредитования бизнеса и населения в последующие 12 месяцев.