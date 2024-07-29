Банки прогнозируют наращивание кредитных портфелей и ожидают существенного роста спроса на займы со стороны бизнеса и населения

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Украинские банки ожидают повышения спроса на все виды кредитов – как корпоративных, так и розничных. Об этом сообщил Национальный банк Украины со ссылкой на результаты ежеквартального опроса относительно условий банковского кредитования.

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"Восьмой квартал подряд банки прогнозировали рост объемов кредитов бизнеса и шестой квартал – займов населению. По данным текущего опроса, большая доля респондентов в дальнейшем будет наращивать корпоративный портфель, несколько меньше – розничный", — говорится в сообщении.

На рост спроса на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса (МСП) влияют потребности в капитальных инвестициях и оборотном капитале, снижение процентных ставок и необходимость реструктуризации долгов.

Среди населения спрос повышается благодаря лучшим потребительским настроениям и перспективам рынка недвижимости, в частности, низким процентным ставкам по ипотеке. Спрос на потребительские ссуды подогревается подорожанием товаров долгосрочного пользования и меньшими сбережениями.

Опрос НБУ зафиксировал рекордную долю респондентов, смягчивших кредитные стандарты для розничных кредитов. Они ослабляются уже шесть кварталов.

По состоянию на 1 июля гривневый кредитный портфель бизнеса и населения достиг 790 млрд грн, почти вернувшись к уровню мая 2022 года (773,8 млрд грн).

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