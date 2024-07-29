Банки прогнозують нарощування кредитних портфелів та очікують суттєвого зростання попиту на позики з боку бізнесу і населення

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Українські банки очікують підвищення попиту на всі види кредитів – як корпоративних, так і роздрібних. Про це повідомив Національний банк України із посиланням на результати щоквартального опитування щодо умов банківського кредитування.

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"Восьмий квартал поспіль банки прогнозували зростання обсягів кредитів бізнесу і шостий квартал – позик населенню. За даними поточного опитування, більша частка респондентів надалі нарощуватиме корпоративний портфель, дещо менша – роздрібний", – йдеться в повідомленні.

На зростання попиту на кредити з боку малого та середнього бізнесу (МСП) впливають потреби в капітальних інвестиціях та оборотному капіталі, зниження відсоткових ставок та необхідність реструктуризації боргів.

Серед населення попит підвищується завдяки кращим споживчим настроям і перспективам ринку нерухомості, зокрема низьким відсотковим ставкам за іпотекою. Попит на споживчі позики підігрівається подорожчанням товарів довготермінового користування та меншими заощадженнями.

Опитування НБУ зафіксувало рекордну частку респондентів, які пом’якшили кредитні стандарти для роздрібних кредитів. Вони послаблюються вже шість кварталів поспіль.

Станом на 1 липня гривневий кредитний портфель бізнесу та населення досяг 790 млрд грн, майже повернувшись до рівня травня 2022 року (773,8 млрд грн).

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