Кредитування у гривні відновилось до рівня початку війни

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Станом на 1 липня гривневий кредитний портфель бізнесу та населення досяг 790 млрд грн, майже повернувшись до рівня травня 2022 року (773,8 млрд грн). Ці дані навів голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, посилаючись на інформацію Нацбанку.

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За словами депутата, кредитування у гривні почало відновлюватись із середини минулого року та значно прискорилось у 2-му кварталі поточного року.

"З початку 2024 року гривневі кредити зросли на 8,8% (+63,6 млрд грн), включаючи збільшення кредитування бізнесу на 6,9% та населення на 13,2%," – зазначив Гетманцев.

Серед чинників, що стимулювали кредитування, депутат виділив державні програми, такі як "5-7-9" та "єОселя", а також зменшення процентних ставок в економіці. Ставка за гривневими кредитами (без овердрафту) знизилась з 19,3% до 15,2% у першій половині 2024 року.

Проте, він також підкреслив, що війна створює ризики пошкодження активів, а висока частка непрацюючих кредитів (NPL) негативно впливає на фінансовий стан позичальників і стимули до кредитування.