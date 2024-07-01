Частка проблемних кредитів у банках скоротилася до 35%

Скорочення проблемних кредитів у травні зафіксовано серед банків з іноземним капіталом та у приватних банках

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Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі за травень скоротилася на 0,5% в.п. і станом на 1 червня 2024 року становила 35%. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Водночас за місяць зріс обсяг непрацюючих кредитів: на 993 млн грн — до 421,2 млрд грн.

Обсяг наданих банками кредитів зріс на 19,5 млрд грн за травень.

Найбільше NPL зосереджено у державних банках – 355 млрд грн. З них у ПриватБанку – 180,9 млрд грн.

Скорочення проблемних кредитів у травні зафіксовано серед банків з іноземним капіталом (на 908 млн грн – до 30,5 млрд грн) та у приватних банках (на 539 млн грн – до 35,1 млрд грн).

До повномасштабного вторгнення Росії частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках збільшувався.