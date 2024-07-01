Доля проблемных кредитов в банках сократилась до 35%

Сокращение проблемных кредитов в мае зафиксировано среди банков с иностранным капиталом и в частных банках

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Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе за май сократилась на 0,5% п.п. и по состоянию на 1 июня 2024 года составила 35%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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При этом за месяц вырос объем неработающих кредитов: на 993 млн грн – до 421,2 млрд грн.

Объем предоставленных банками кредитов вырос на 19,5 млрд грн за май.

Больше всего NPL сосредоточено в государственных банках – 355 млрд грн. Из них в ПриватБанке – 180,9 млрд грн.

Сокращение проблемных кредитов в мае зафиксировано среди банков с иностранным капиталом (на 908 млн грн — до 30,5 млрд грн) и в частных банках (на 539 млн грн – до 35,1 млрд грн).

До полномасштабного вторжения России доля неработающих кредитов в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках увеличивался.